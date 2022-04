Rat u Ukrajini uskoro bi mogao ući u novu, još opasniju fazu, piše CNN. Rusija, ljuta zbog gubitka svog broda Crnomorske flote, upozorila je na "nepredvidive posljedice" ako SAD nastavi isporučivati oružje Ukrajini, dok je ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski rekao CNN-u da bi svijet trebao biti spreman na mogućnost da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao koristiti taktičko nuklearno oružje.

Potonuće raketne krstarice "Moskva" u četvrtak najveći je ratni gubitak pomorskog broda u posljednjih 40 godina - i velika sramota za Rusiju. Dolazi u trenutku kada američki obavještajni dužnosnici upozoravaju na Putinovo sve nepredvidljivije ponašanje i spremnost na rizik zbog njegovog bijesa zbog ruskih neuspjeha u Ukrajini.

Iako je Moskva poricala ukrajinsku verziju događaja - da je "Moskva" potonula nakon što su ga udarili ukrajinski projektili - ipak je bila prisiljena priznati da je brod potonuo.

SAD potvrdio da su ukrajinske rakete Neptun pogodile brod

Rusija je inzistirala da je razlog potonuća bio požar, ali je SAD u petak potvrdile ukrajinski izvještaj, a visoki dužnosnik obrane rekao je da SAD vjeruje da su dvije ukrajinske rakete Neptun pogodile ruski ratni brod. Kao vodeći brod ruske crnomorske flote, "Moskva" je bila jedno od njenih najvidljivijih dobara u ukrajinskom ratu i njegov gubitak mogao bi utjecati na moral ruskih vojnika. Zanimljivo je da ruska vlada nije priznala žrtve u potonuću broda, što je suprotnost vrlo javnoj raspravi o katastrofi podmornice Kursk, koja je odnijela živote 118 mornara 2000. godine.

Rusija je možda ugasila nezavisne medije, ali gubitak "Moskve" vjerojatno je još više razbjesnio Putina zbog situacije u Ukrajini. Američki dužnosnici vjeruju da je Putin ljut zbog neuspjeha njegovih trupa u Ukrajini. Vjeruju da mu Putinovi savjetnici nisu rekli punu istinu i nisu ga pripremili za potencijalne neuspjehe. Fijasko ratnog broda dolazi samo nekoliko tjedana nakon što su najviši ruski vojni dužnosnici najavili promjenu fokusa invazije nakon što se činilo da je njihova ofenziva zastala oko velikih ukrajinskih gradova kao što su Kijev i Harkov. Rusija također nije uspjela postići potpunu zračnu nadmoć u Ukrajini i pretrpjela je velike gubitke u ljudstvu od početka invazije.

Rusija je brzo uzvratila udarac

Ukrajinsko operativno zapovjedništvo Jug u priopćenju je rano u subotu priopćilo da je situacija u ukrajinskim regijama južnog Mikolaiva i Hersona "sve neprijateljskija".

"Očajnički pokušavajući se učvrstiti i zadržati na položajima južnog fronta, najsramotnija vojska svijeta progoni civile u Mikolajevskoj i Hersonskoj regiji. U nekim područjima zabilježen je rad snajperista." U priopćenju se navodi da su ruske snage "razbješnjele gubicima u Crnom moru" i da su "pojačale prijetnju projektilima" u regiji.

Natalia Humeniuk, glasnogovornica oružanih snaga na jugu Ukrajine, rekla je da su raketni napadi od četvrtka navečer predstavljali odmazdu za potonuće Moskve.

'Znamo da to neće biti oprošteno'

“Svi shvaćamo da neće biti oprošteno”, rekla je, optužujući Rusiju za korištenje “kasetnog streljiva zabranjenog međunarodnim konvencijama”.

Promatračka misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini ranije je priopćila da je primila vjerodostojne tvrdnje da su ruske oružane snage koristile kasetno streljivo u naseljenim područjima u Ukrajini. Nevladina organizacija Human Rights Watch (HRW) također je potvrdila rusku upotrebu kasetnog streljiva tijekom sukoba.

Zelenski je u petak pohvalio ukrajinske oružane snage za odbijanje ruskih napada, rekavši da su to "radile briljantno". On je također pohvalio pomoć koju je Ukrajina dobivala od zapadnih zemalja, ali je zatražio isporuku više oružja u zemlju. "Što više i prije dobijemo svo oružje koje smo tražili, to će naša pozicija biti jača i prije će doći mir", rekao je.

Više oružja za Ukrajinu

Kao još jedan znak da rat u Ukrajini ne ide onako kako je Rusija planirala, Moskva je službeno protestirala zbog američke isporuke oružja Ukrajini. Poslala je diplomatsku notu State Departmentu upozoravajući na "nepredvidive posljedice" ako se potpora nastavi, prema dvojici američkih dužnosnika i drugom izvoru upoznatom s dokumentom.

Neki dužnosnici Bidenove administracije vjeruju da diplomatska nota pokazuje da su Rusi povrijeđeni, rekao je jedan dužnosnik. Dužnosnik je objasnio da vjeruju da Rusi ne bi poslali tu poruku da su osjećali da su na jakom mjestu na bojnom polju.

Nota, poznata kao demarš, poslana je ranije ovog tjedna dok se američka administracija spremala objaviti da će Ukrajincima poslati novi paket vojne pomoći vrijedan 800 milijuna dolara. EU je također odobrila dodatnih 500 milijuna eura za vojnu opremu za Ukrajinu.

Kijev dobio novu nadu

Po prvi put od ruske invazije na Ukrajinu, SAD Kijevu daju moćne mogućnosti koje su neki dužnosnici Bidenove administracije prije nekoliko tjedana smatrali prevelikim rizikom od eskalacije.

To uključuje helikoptere Mi-17, 18 haubica od 155 mm i još 300 dronova Switchblade. Ove vrste oružja dizajnirane su za vrstu borbi koje će se vjerojatno odvijati u regiji Donbas – otvoreni teren, a ne urbana i šumovita područja.

SAD također isporučuje 40.000 topničkih metaka, ali bi se ta količina mogla potrošiti u roku od nekoliko dana ako borbe na istoku postanu sve teže. Tijekom prethodnih bitaka, ukrajinske snage ispalile su tisuće topničkih metaka u danu, rekao je američki dužnosnik u subotu. Sve je veća zabrinutost oko potrebe bržeg dobivanja streljiva, posebno topničkog streljiva, ukrajinskim snagama, rekao je.

Ruski napadi su se intenzivirali

Ukrajinski vojni i regionalni dužnosnici rekli su da su se ruski napadi intenzivirali u regijama Harkova, Luganska i Donjecka na istoku zemlje dok se pripremaju za veliku kopnenu ofenzivu tamo.

U budućnosti, američki dužnosnici vjeruju da je vjerojatna ruska strategija premjestiti oružje i trupe u istočnu Ukrajinu s njihovih trenutnih položaja na sjever, a zatim opkoliti i odsjeći ukrajinske snage koje se tamo nalaze, rekao je dužnosnik.

Ministar obrane Lloyd Austin i general Mark Milley obavljaju svakodnevne telefonske razgovore s kolegama u regiji kako bi ih potaknuli da isporuče više oružja i zaliha u Ukrajinu što je prije moguće. Serhii Haidai, načelnik vojne uprave regije Lugansk, upozorio je civile koji ostaju u Lugansku da napuste to područje. "Izuzetno je opasno sada ostati u gradovima. Granatiranje se pojačalo", rekao je.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga rekao je da je "glavni fokus ruskog neprijatelja na pregrupiranju i jačanju trupa" oko Slobožanskog, područja koje se nalazi malo južno od Harkova.

Na istom području, prema podacima Glavnog stožera, ruske snage koncentrirale su do 22 bataljunske taktičke skupine oko Iziuma. Taktička skupina bojne obično se sastoji od oko 1000 vojnika.