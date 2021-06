Pravnici, liječnici, policajci, geodeti, arhitekti, filozofi, znanstvenici,...Jeste li se ikada zapitali što su naši političari radili prije nego su postali političari? Sva nabrojena zanimanja na početku zapravo su njihova zanimanja kojima su se bavili prije politike.

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, iako dva potpuno različita karaktera, iste su struke. Oboje su, naime, pravnici. Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović možda je mogla biti profesorica. Ona je diplomirala engleski i španjolski jezik, no život ju je, baš kao i ostale naše političare, odveo nekim drugim putevima pa je umjesto profesorice Kolinda postala predsjednica.

Policajci, psihijatri i povjesničari

Prije nego što su postali saborski zastupnici, župani i gradonačelnici, naši su političari radili sasvim druge poslove, praktički nespojive s onime što danas rade.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak po struci je diplomirani kriminalist, a prije nego se uhvatio politike Hrebak je bio kriminalistički inspektor. Ako nekoga pitate tko je Radimir Čačić, jedini odgovor koji ćete dobiti jest - političar. I jest, jedan od najdugovječnijih u Hrvatskoj, no malo tko zna da je Čačić ima diplomu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a polazio je i poslijediplomski studij na J.F. Kennedy School of Government, Harvard Universityja.

U hrvatskoj politici puno je liječnika, a u Saboru imamo i nekoliko psihijatra. Ovo su područje medicine specijalizirali Božo Petrov (Most), Ivan Ćelić (HDZ) te Renata Sabljar-Dračevac (SDP). Da nije političar, Mostov Nikola Grmoja možda bi bio profesor povijesti. On je naime diplomirao povijest i sociologiju. No, nije jedini. Povijest je uz engleski jezik, diplomirao i SDP-ov Domagoj Hajduković, a magistar povijesnih znanosti te doktor humanističkih znanosti je i Zlatko Hasanbegović.

HDZ-ov Ivan Čelić inače je pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u Klinici za psihijatriju Vrapče

Kada na dnevni red dođe obrazovanje, jedna od najaktivnih zastupnica je Sabina Glasovac. Ne čudi, jer potpredsjedica Sabora po struci je inače profesorica engleskog i njemačkog jezik i književnosti. Da nije političar, profesor bi bio i saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović, koji je po struci profesor geografije.

Zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica diplomirao je politologiju u Americi na Sveučilištu Missouri u Columbiji, a magistrirao i doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Doktorat je radio u području humanističkih znanosti. Miloradu Pupovcu i Bojanu Glavaševiću zajednička je - lingvistika. Pupovac je diplomirani lingvist, profesor filozofije, s doktoratom u području humanističkih znanosti, dok je Glavašević diplomirao lingvistiku i sociologiju.

Ima i vjeroučitelja, najviše u redovima Mosta

U saborskim klupama X.saziva sjedi i dvoje glumaca s diplomom Akademije dramskih umjetnosti. Radi se o Vilimu Matuli i Urši Raukar Gamulin, saborskim zastupnicima platforme Možemo! Matula je u Saboru od parlamentarnih izbora prošle godine, dok je Urša Raukar-Gamulin u Sabor ušla nedavno kao zamjena novoizabranog gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Nezavisna saborska zastupnica koja je u Sabor ušla na listi HDZ-a, Marijana Petir, je profesorica biologije i teologinja, diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Petrir je pri Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila i poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom "Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje".

Diplomu Katoličko-bogoslovnog fakulteta ima još nekoliko saborskih zastupnika; dva Mostova i jedan HDZ-ov. Gradonačelnik Velike Gorice i saborski zatsupnik HDZ-a Krešimir Ačkar po struci je magistar teologije. Teologiju su završili i Mostovi Marin Miletić te politički tajnik Ante Kujundžić, a zanimljivo je da Mostovci imaju još jednog poznatog vjeroučitelja - Marka Sladoljeva. Sladoljev je u Saboru bio u prošlom sazivu, a na nedavno održanim lokalnim izborima postao je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Silvano Hrelja političar je o kojem se posljednjih dana puno priča te je česta tema u medijima nakon što je podržao većinu premijera Andreja Plenkovića. Hrelja, inače zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika, po struci je inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara. Šefa kluba zastupnika HDZ-a, Branka Bačića, ljudi također znaju kao političara. No, rijetko tko zna da je on diplomirani inženjer geodezije, baš kao što rijetko tko zna da je zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin diplomirao psihologiju.

Furio Radin vodi sjednicu Hrvatskog sabora

Molekularni biolog koji se specijalizirao za 'skidanje' HDZ-ovaca

Politikom se u Hrvatskoj bave i fizičari. Fizičar i znanstvenik je novi gradonačelnik Splita Ivica Puljak, a fiziku je završio i bivši šef SDP-a, Davor Bernardić. Novi župan Šibensko-kninske županije Marko Jelić poznat je po tome što "skida s vlasti HDZ-ovce". Prije četiri godine s vlasti je maknuo "kninsku kraljicu" Josipu Rimac, a nedavno je to isto napravio dugogodišnjem HDZ-ovom županu Goranu Pauku. Jelić je inače po struci doktor znanosti na područjima molekularne biologije i biokemija.

No, možda najzanimljivije zanimanje, ali i karijeru iza sebe, ima Mostova saborska zastupnica Marija Selak-Raspudić. Selak Raspudić je filozofkinja i bioetičarka, radila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a svojevremeno se okušala i u novinarstvu te odnosima s javnošću. Bioetika je inače disciplina koja proučava ljudsko djelovanje u odnosu na sav život, uključujući samoga sebe. Radi se o relativno mladoj znanstvenoj disciplini, koja se bavi se starim čovjekovim dilemama i novim pitanjima koja otvaraju znanstvena otkrića i primjene nove tehnologije.