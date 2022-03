Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić u četvrtak je izjavio da pitanje moguće rekonstrukcije Vlade nije do sada razmatrano, a on osobno nastavlja posao dok god uživa povjerenje premijera, dodavši i da je njegov mandat u svakom trenutku na raspolaganju.

"Moj mandat je u svakom trenutku predsjedniku Vlade na raspolaganju i ja s tim nemam problema", izjavio je uoči sjednice Vlade ministar Ćorić upitan za mogućnost rekonstrukcije Vlade i svoj položaj s obzirom da ga se u medijima spominje u kontekstu mogućih raznih afera i istraga.

Vezano uz DORH-ov zahtjev za skidanjem imuniteta ministru Josipu Aladroviću, Ćorić kaže da će taj zahtjev biti proučen i predsjednik Vlade će reagirati.

"Ja radim svoj posao kao i dosad i radit ću ga dokad ću imati mandat", rekao je Ćorić dodavši da ne razmišlja u kategorijama sigurnosti i nesigurnosti.

"Nema tu sigurnosti i nesigurnosti, ovaj zahtjev koji je došao za kolegu Aladrovića prvi je takav zahtjev u povijesti, nije uobičajen i bit će proučen u narednim danima na razini kabineta predsjednika Vlade i on će na tu temu reagirati", poručio je.

Na temu moguće rekonstrukcije u Vladi do sada se nije raspravljalo, a što se njega osobno tiče, kaže, on radi svoj posao kao i do sada i radit ćega onoliko dugo koliko bude član Vlade i imao povjerenje predsjednika Vlade.

'Gospodarstvo jače nego prije par godina'

Dodao je i da je u proteklih pet i pol godina vodio relativno širok raspon portfelja dotaknuvši sve pore hrvatskog gospodarstva, energetike, zaštite okoliša, rada i mirovinskog sustava.

"Mogu reći da sam dao sve od sebe i da je hrvatsko gospodarstvo u ovom trenutku, posebno po rezultatima iz 2021., znatno jače nego je bilo prije nekoliko godina", rekao je.

No, neovisno o tome, dodao je, predsjednik Vlade je izbornik tima i on može u svakom trenutku ocijeniti tko mu od tih igrača treba za dalje.