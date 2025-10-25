Zvijer napala bračni par: U pomoć im priskočila dva muškarca, pa postali žrtve

Jedna osoba je preminula, a tri su teško ozlijeđene u napadu medvjeda na sjeveroistoku Japana u petak, piše CBS.

Prema pisanju japanskih lokalnih medija, napad se dogodio kada je par u sedamdesetima radio na otvorenom, a u pomoć su im priskočili dva muškarca koji su nažalost i sami postali žrtve. Otprilike dva sata nakon poziva, lovac je ustrijelio medvjeda uočenog u blizini područja, no nije potvrđeno je li riječ o medvjedu koji je sudjelovao u napadu.

Japanski ministar zaštite okoliša najavio je ranije ovo tjedna da će poduzeti strože mjere prema medvjedima, nazvavši napade "ozbiljnim problemom". "Posvećeni smo daljnjem jačanju raznih mjera, uključujući osiguranje i obuku državnih lovaca te upravljanje populacijom medvjeda", poručio je ministar.

Ove godine ubijeno devet ljudi

Prije napada koji se dogodio u petak, medvjedi su ove godine ubili čak devet ljudi, nadmašivši prethodni rekord od šest u fiskalnoj godini koja je završila u ožujku 2024. Životinje sve više ulaze u gradove zbog niza razloga koji se kreću od smanjenja ljudske populacije do klimatskih promjena.

U jednom od prethodnih smrtonosnih napada, muškarac (60) je nestao ranije ovog mjeseca dok je čistio kupalište na otvorenom u sjevernoj prefekturi Iwate, rekao je dužnosnik ministarstva zaštite okoliša za AFP.

Medvjedi napadaju turiste, ulaze u trgovine i pojavljuju se u blizini škola i parkova, posebno u sjevernim regijama. U kolovozu je planinar na sjeveru Japana pokušao otjerati medvjeda, ali je ga je odvukao u obližnju šumu gdje je pronađen mrtav.

Revidirani zakon, koji je stupio na snagu 1. rujna, omogućuje vlastima da odobre odstrel divljih medvjeda u urbanim područjima.

