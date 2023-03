Prije 14 mjeseci na Netflixu je izašao hit dokumentarac "The Tinder Swindler" ili u našem prijevodu "Varalica s Tindera". Film je rađen prema istinitom događaju, a žrtve su u njemu govorile o svojim iskustvima o velikoj prijevari putem Tindera.

Glavni negativac bio je muškarac Simon Leviev, koji je putem emocionalne prijevare uspio izvući preko deset milijuna dolara od žena diljem svijeta.

U prvom intervjuu za hrvatske medije i ekskluzivnom intervjuu za net.hr jedna od žrtava, Cecilie Fjellhøy, Norvežanka s londonskom adresom, otkrila nam je kako se odvijala cijela priča.

'Sve je bilo savršeno, ali nije li to ono što svi želimo?'

Upitali smo ju je li ikada zapravo imala neku misao negdje u pozadini svog uma ili nešto što joj je dalo naslutiti da u cijeloj toj situaciji nešto jednostavno ne štima.

"Simon je vrlo rano krenuo s izgovorima da ne može doći u London, a ja sam govorila da će se na kraju sve posložiti kako treba. Dosta toga je došlo jako brzo. Ali ja sam tip osobe, tijekom tog vremena, koja se zaljubi jako brzo. U mojim prošlim vezama je uvijek bilo da se dečki meni sviđaju, ali se ja ne sviđam njima nazad. I oni kojima se ja sviđam, oni se meni ne sviđaju. I onda napokon, osjećala sam to 'upoznala sam nekoga kome se sviđam tako brzo i oboje to osjećamo'. Ali, moram reći da me cijeli ovaj slučaj uistinu promijenio. Kada se sada osvrnem na sve te poruke i vidim koliko sam zaljubljena bila. Vidi se koliko zračim kroz sve te poruke. I takvu sebe nisam vidjela od onda. Nju nisam vidjela. Tu neku vrstu nevinosti gdje vjeruješ svemu što vidiš. I sada je to oduzeto od mene. Nisam ja učinila ništa loše, ali sam voljela nekoga i prošla sam kroz to zlostavljanje i povjerenje. Gledajući sada, sve je bilo savršeno i govorio je sve što sam htjela čuti, ali nije li to ono što svi želimo?", kaže nam Cecilie.

'Prijeti svima, a koristi se i svojom kćeri'

U jednom je trenutku krenula dobivati prijeteće poruke, a one su dolazile i na telefonsku sekretaricu njezine majke u Norveškoj. Jednom joj je rekao: "od svake reakcije s tvoje strane, doći će i reakcija s moje strane".

"I još jedna stvar oko toga. Njegov glas je bio zlokoban. Kao da ti šapće. I osjećala sam da je to još jedna strana njega koju još nije pokazao. Dobila sam nakon toga i jedan e-mail gdje je rekao 'znamo tebe, tvoje prijatelje, obitelj i odmakni se od toga što radiš', jer logično krenula sam istraživati. A njemu se to nije svidjelo i još mi je rekao: 'Možda ne želiš biti moja prijateljica, ali ne želiš biti moj neprijatelj.' I kada dobiješ takve poruke onda te pogodi jer znaš da nije sam u tome, kada kaže mi znamo tebe. I to je jako, jako strašno. Ali, srećom, nije me uspio preplašiti toliko. Sada vidiš da nije ništa napravio, ali što da je mogao? I prijeti svima, čak se koristi i svojom kćeri. Stvarno je užasan muškarac i užasan čovjek i tužno je to što je on i dalje vani na slobodi", govori nam Cecilie.

'Nisam spavala tjednima, a na psihijatriji su mi lijekovi pomogli oko toga'

Nakon svega je otišla na psihijatriju kako bi dobila pomoć koju treba.

"Tada sam shvatila koliko osoba zapravo može biti sretna što postoje takva mjesta na koja možeš otići. Dosta vremena takve ustanove predstavljaju nešto strašno, ali meni je predstavljalo mir, mogućnost dobivanja lijeka kako bih mogla spavati i kako bih se dobro naspavala što nisam uspjela nekoliko tjedana. Tamo sam vidjela i zapravo ljude koji su u puno gorem stanju od mene pa sam se osjećala neuobičajeno jer nisam bila takva. Meni je jednostavno trebalo prostora. Divno je što me moja mama tamo poslala i što je zaštitila i mene i sebe i stvarno sam zahvalna što sam bila tamo. Shvatila sam i kakva sam sretnica jer sam ondje bila kratko vrijeme koje mi je bilo potrebno kako bih se vratila i kako bih se pripremila za borbu."

Peteru su platili da odradi 'ulogu'?

Velik dio priče vrti se i oko Simonova tjelohranitelja Petera, za kojeg zapravo nije poznato je li on dio svega ili je mislio da je Simon stvarno glavni direktor kompanije LLD Diamonds.

"Mislim da je i sam Peter rekao da je i njega prevario i da nije znao da je Simon zapravo Simon Leviev. Meni je jako teško povjerovati u to, samo zbog mojih vlastitih iskustva. Bio je jedan sastanak, koji nije prikazan u Netflixovu dokumentarcu. To je trenutak kada su se Peter i Simon našli sa mnom u Amsterdamu da mi zahvale za sav posao koji sam radila. I ako je Peter stvarno bio šef osiguranja, Simon bi trebao imati osiguranje. A Peter bi onda rekao da je normalno da Cecilie daje svoje kartice njemu, što je zapravo jako nenormalno. Tako da nema smisla. Mislim da su Peteru platili, da je dobio odličnu plaću koja je prestala dolaziti i da je onda otišao. Mislim da je jednostavno prestao dobivati novce, a onda je htio izaći iz svega toga. Čula sam da je sada polupoznat u Poljskoj i da se bavi MMA-om", otkrila nam je Cecilie.

Cijeli razgovor s žrtvom 'Varalice s Tindera' pogledajte u videointervjuu.