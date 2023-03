Prije 14 mjeseci na Netflixu je izašao hit dokumentarac "The Tinder Swindler" ili u našem prijevodu "Varalica s Tindera". Film je rađen prema istinitom događaju, a žrtve su u njemu govorile o svojim iskustvima o velikoj prijevari putem Tindera. Ubrzo je dosegnuo top 10 u 92 zemlje svijeta.

Za one koji su možda zaboravili, "Varalica s Tindera" bila je priča o čovjeku imena Simon Leviev, koji se predstavljao kao dobar čovjek, živio je život bogataša, nosio je dizajnersku odjeću, uspio je natjerati žene diljem svijeta da se zaljube u njega, ali je na kraju uzeo mnogo novca od njih - ukupno čak deset milijuna dolara.

Jedna od žrtava 'Varalice s Tindera' bila je Norvežanka s londonskom adresom, Cecilie Fjellhøy, koja je u konačnici i pokrenula cijelu priču. Zaljubila se u njega, mislila je da je savršen, a prvi dejt je bio nevjerojatan. Čak je otišla na putovanje u Bugarsku, i to u njegovu privatnom avionu. Sve se činilo savršenim. A onda je na red došla velika prijevara koje ni sama nije bila svjesna. Ipak, došla je do točke gdje više nije mogla i neke stvari su joj postale sumnjive.

'Djevojka iz aviona ima dijete sa Simonom'

Cecilie je prvi put progovorila za hrvatske medije i u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr otkrila detalje ove prijevare, ali i što se sve događalo u njezinu životu nakon izlaska dokumentarca. Kada je Cecilie otišla privatnim avionom u Bugarsku, ondje je upoznala ženu s kojom Simon ima dijete. Upravo je ta žena bila jedna od triju Finkinja koje je on prevario 2015., i baš ga je ona strpala u zatvor na dvije godine. Pitali smo Cecilie je li ikada saznala zašto je ona pokrivala Simona i zašto joj je govorila sve lijepe stvari o njemu.

"Ona i ja smo razgovarale jer sam bila užasno tužna da jedna žena može nekome to napraviti. Ipak, mislim da je ona bila u drugačijoj situaciji jer ima dijete s njim. Njih dvoje su živjeli zajedno, onda je ona saznala da je trudna, a tek nakon toga je saznala da je čovjek s kojim će imati dijete zapravo prevarant i da ju je izigrao. Ne mogu ni zamisliti kako je to bilo. Mislim da je to kao Štokholmski sindrom jer je ona osjećala da mora biti u kontaktu s njim jer imaju dijete zajedno. Cijela priča je luda i zato svi imaju toliko pitanja. Čak ni ja nemam odgovore na to zašto je učinila to što je učinila. Znam da su me ljudi osuđivali, ali ja ne želim osuđivati druge. Ne znam u kakvoj je ona poziciji bila, ako se možda osjećala ugroženo i zašto je uopće bila u tom avionu. Žao mi je što ima dijete s njim jer to nikako ne može biti lako", otkrila nam je Cecilie.

'Bilo mi je mučno i htjela sam povraćati zbog cijele situacije'

"Bilo je toliko ljudi koje sam upoznala i morala sam shvatiti tko je bio dio toga, a tko nije. Koliko je ludo to zapravo, koliko ljudi on zapravo može uvući u ovu zavjeru? Jer svi pričaju o Simonu Levievu, ali toliko je ljudi koji su uključeni u ovo i koji mu omogućavaju da mu to sve i uspije. Da upoznaš samo njega i da ti kaže da je on glavni direktor velike tvrtke koja radi s dijamantima, ne bi bilo isto. Stvar je u svim tim ljudima koji su oko njega i koje on toliko dobro koristi i zato je ta prijevara tako uspješno razrađena i zato mu je i prolazila neko vrijeme. Ali, upoznao je mene pa je nije mogao koristiti zauvijek", kaže nam Cecilie kroz osmijeh.

U jednom trenutku je počela dobivati fotografije u kojima je Simonov tjelohranitelj, Peter, prekriven krvlju. To su poruke i slike koje je svaka žena, koja je bila povezana sa Simonom, dobivala.

"Mislim da je zato općenito jako opasno s prijevarama kada ljudi govore 'kako nisi vidjela sva ta upozorenja'. Naravno, kada nisi dio cijelog tog procesa ispiranja mozga, onda vidiš da je bilo dosta toga. Dala sam svoju kreditnu karticu, trošio je novac, a ništa mi nije vraćao. Imao je savršen način da vas drži pod stresom. Svaki dan me zvao, slao mi je poruke dok sam radila, nisam ni imala vremena razmišljati jer se uvijek nešto događalo i uvijek je bila nekakva situacija."

"Na kraju shvatiš da nešto nije u redu, ali tada si već u strahu od toga u što ti se život pretvorio i što će se dogoditi kada stvarno shvatim da sam prevarena, pa ipak pričekaš još malo. Moje tijelo mi je govorilo da sam prevarena, dok je moj mozak to kasnije shvatio. Bilo mi je mučno i htjela sam povraćati i tako je bilo nekoliko dana prije nego sam kontaktirala American Express. To je suludo. Naravno, bilo je nekoliko stvari koje su se dogodile i kad sad razmišljam, vidim… Jer, tražio me novac, kartica mu je blokirana, ne voli me. Bila je to jako dobra prijevara. Pronašao je savršen način da se izvuče iz svega. I na kraju kriviš sebe, jer nakon svega što je bilo razmišljaš o svemu što se dogodilo. Što nisam vidjela, zašto je ovo tako loše završilo… Stavila sam sve na papir i vidjela da sam uzela sve te zajmove u jako kratkom vremenu. Bilo je iznimno puno visokih zajmova i sve se jako brzo gomilalo", govori nam Cecilie.

'Četiri banke u Norveškoj su me odvele na sud'

Simon je od nje uspio uzeti - 250 tisuća dolara! Cecilie je uzela devet zajmova iz različitih norveških banaka i kaže nam kako je sada u tim bankama na crnoj listi.

"Banke su upoznate s cijelom situacijom, ali bilo je jako teško. Morala sam podnijeti zahtjev za stečaj kako bih mogla nastaviti dalje jer je bilo previše zajmova da se nosim sa svime. I vratila sam s kamatama. Ljudi kažu da trebam preuzeti odgovornost za sve što se dogodilo, i stvarno jesam. Kada se boriš s bankrotom onda ti je i kreditni rezultat uništen, tako da ima dosta toga. Ali takva je igra, nažalost. Ja sam ta koja je uzela zajmove i ja sam ta koja je potpisala sve papire. Simon Leviev je to jako dobro odigrao, jer njegovo ime nije bilo ni na čemu. Četiri banke u Norveškoj su me odvele na sud. Bila sam na dva suđenja kao optuženik. Bilo je stvarno nekoliko teških godina nakon prijevare... Moja ekonomska situacija je i dalje li-la. Nadam se da ću uspjeti sve riješiti na kraju. Naučila sam stvarno puno toga iz cijele ove situacije. Jer život se ne vrti oko novca i počneš cijeniti neke druge stvari kada odjednom nemaš ništa. Bit ću okej, ali borba je i dalje."

Život joj se potpuno promijenio

Sada je prošlo 14 mjeseci otkad je Netflix prikazao dokumentarac, a Cecilie nam je otkrila koliko joj se život zapravo promijenio.

"Deset godina sam radila u IT sektoru kao dizajner tako da sam imala skroz normalan korporacijski posao od 9 do 17 sati i onda odjednom - bum. Putovala sam svijetom, radila sam televizijske projekte u Australiji, gostovala sam kod dr. Phila u SAD-u što je bilo jako čudno iskustvo. I dok sam putovala svijetom davala sam razne intervjue, razgovarala s puno banaka i financijskih institucija koje žele vidjeti što je pošlo po zlu u mojem slučaju. Jako je malo žrtava prijevare koje mogu biti na pozornici i govoriti o svemu. I to radim u posljednje vrijeme. Sada sam dio organizacije kojoj sam suosnivač kako bih pomogla žrtvama prijevare s praktičnom podrškom i podrškom za mentalno zdravlje. Ima puno toga što se događa u mojem životu. Želim promijeniti stvari, želim promijeniti kako naše društvo gleda na žrtve prijevare, kako pričamo o tome i vidjeti kakvu pomoć zapravo možemo pružiti. To je nada organizacije i lansiramo je ove godine tako da sam jako uzbuđena."

Za kraj nam je otkrila kako još nije pronašla srodnu dušu te kako je i dalje, bez obzira na sve, na aplikacijama za upoznavanje.

"Ako ima nekih hrvatskih muškaraca, možda ću otići u Hrvatsku u budućnosti", našalila se za kraj.

U našem videorazgovoru s Cecilie saznajte kakve joj je prijetnje Simon slao, kako se nosila sa svime nakon slučaja i tko je sve sudjelovao u ovoj prijevari!