UŽAS RATA /

Ovo Putin ne želi da se naglas kaže: Brojevi su užasavajući, ovoliko je krvi proliveno

Foto: Profimedia

4.4.2026.
13:50
danas.hr
Rusija je izgubila oko 1.302.370 vojnika u Ukrajini od početka svoje potpune invazije 24. veljače 2022., izvijestio je 4. travnja Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine, objavio je Kyivindependent.

Broj uključuje, navode, 1110 žrtava koje su ruske snage pretrpjele tijekom proteklog dana.

Prema izvješću, Rusija je također izgubila 11.835 tenkova, 24.344 oklopna borbena vozila, 87.149 vozila i spremnika za gorivo, 39.378 topničkih sustava, 1.716 višecijevnih raketnih sustava, 1.338 sustava protuzračne obrane, 435 zrakoplova, 350 helikoptera, 217.016 dronova, 33 broda i čamaca te dvije podmornice.

Ukrajinski Glavni stožer ne otkriva vlastite gubitke tijekom invazije velikih razmjera, pozivajući se na operativnu tajnost.

Ukrajinci broje više od pola milijuna žrtava

Dok ukrajinski dužnosnici rijetko otkrivaju brojke, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je 4. veljače za France TV da je od početka rata u punom opsegu ubijeno najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika, uz mnogo više onih koji su klasificirani kao nestali u akciji (MIA).

 

Intenzitet ruskih dronova i borbi otežao je Ukrajini pronalaženje tijela poginulih vojnika, koja su potrebna za potvrdu DNK-a.

Izvješća neovisnih zapadnih istraživačkih centara slažu se da ruske žrtve znatno premašuju ukrajinske gubitke, a Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procjenjuje omjer na "otprilike 2,5:1 ili 2:1".

Izvješće CSIS-a iz siječnja 2026. navodi da je Ukrajina vjerojatno pretrpjela između 500.000 i 600.000 žrtava od veljače 2022. do prosinca 2025., od čega se smatra da je između 100.000 i 140.000 poginulo u akciji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
