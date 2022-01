Jeremy Menchik, izvanredni profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Bostonu, u srpnju 2020. godine dobrovoljno je sudjelovao u eksperimentalnom testiranju Moderninog cjepiva protiv Covida-19. U međuvremenu je, razočaran, odustao od toga i u autorskom tekstu za portal Stat News objasnio razloge svoje odluke.

Da je znao ono što sada zna, kaže, ne bi nikada pristao dobrovoljno sudjelovati u testiranju novog cjepiva, a razočarala ga je pomama te tvrtke za profitom.

'Dopustio sam da testiraju cjepivo na meni'

''Kao jedan od oko 30.000 pokusnih kunića dopustio sam Moderni da testira svoje eksperimentalno cjepivo na meni kako bih vidio hoće li ono pružiti zaštitu od SARS-CoV-2, virusa koji uzrokuje Covid-19. Nije se znalo hoće li cjepivo djelovati, ali bilo je jasno da svijetu treba rješenje za noćnu moru pandemije koja je odnijela gotovo 5,5 milijuna života u samo dvije godine'', napisao je Menchik u uvodu.

Dalje navodi kako je primio dva uboda, ali ne znajući je li u eksperimentalnoj skupini koja je dobila pravo cjepivo ili u kontrolnoj skupini koja je dobila samo fiziološku otopinu. Tek šest mjeseci kasnije saznao je da je bio među onima koji su primili fiziološku otopinu.

'I ja sam dao svoj mali doprinos'

''Dopustiti tvrtki koja nikada ranije nije izbacila cjepivo na tržište da koristi moje tijelo kao ispitanika bilo je zastrašujuće, bolno i iscrpljujuće. Sudjelovanje u ispitivanju podrazumijevalo je sedam posjeta bolnici, 24 telefonska poziva, unošenje desetaka bilješki u dnevnik, neprestana postavljanja pitanja o mom privatnom životu, pet vađenja krvi i brojne briseve nazofarinksa - one bolne koje škakljaju mozak'', opisao je Menchik svoje iskustvo.

''Iako su rizici da primim eksperimentalno cjepivo bili očigledni, potencijalne koristi činile su se mnogo prihvatljivijima. Kao otac, bio sam zabrinut za svijet koji će naslijediti i mojih dvoje djece u dobi od jedne i pet godina'', dodao je.

Kada je saznao da je eksperimentalno ispitivanje cjepiva uspješno završilo, Menchik je bio oduševljen jer je, kaže, i sam dao svoj mali doprinos promicanju znanosti koja može pomoći spašavanju života.

Nakon ushićenja uslijedilo razočaranje

Ushićen time čak je bio spreman prijaviti se i za testiranje Moderninog booster cjepiva. No, taj osjećaj ubrzo mu je iščeznuo.

''Shvatio sam da plemeniti pothvat stvaranja znanosti, za koji sam vjerovao da sam njegov mali dio, u prvom redu bila vježba nemilosrdnog korporativnog ostvarivanja profita. Umjesto da učini sve kako bi se pandemija okončala što je prije moguće, Moderna pomaže produžiti je tako što svoju mRNA tehnologiju ne stavlja na raspolaganje američkoj vladi ili drugim proizvođačima kako bi se povećala globalna proizvodnja cjepiva. Oni nastoje samo maksimizirati svoju dobit'', napisao je razočarani znanstvenik.

'To nije trebala biti vježba sebičnosti'

Ističe kako poslovne projekcije Moderne govore da će ta tvrtka samo u 2021. godini zaraditi između 15 i 18 milijardi dolara od prodaje cjepiva protiv Covida-19.

''A s potencijalom primjenom mRNA tehnologije i na cjepiva za druge bolesti, profit koji Moderna i Pfizer/BioNTech mogu ostvariti u nadolazećim desetljećima je neograničen. Prema nekim procjenama , ovi proizvođači cjepiva već zarađuju 65 000 dolara svake minute. Ironija je u svemu da to nije trebala biti vježba sebičnosti: američka vlada dala je Moderni otprilike 2,5 milijarde dolara za razvoj i kupnju cjepiva. Ta je investicija trebala osigurati da o budućnosti čovječanstva ne odlučuju tvrtke koje su već zaradile milijarde'', objasnio je Menchik svoje razočaranje.

'Pomogao' stvoriti još farmaceutskih milijardera

Bez odlučne akcije da se tehnologija mRNA učini dostupnijom, kaže, svijet će se u nadolazećim mjesecima i godinama sve više suočavati sa širenjem omikrona i drugih, vjerojatno još opasnijih varijanti virusa. Stoga smatra da ''ovaj status quo nije ni u čijem najboljem interesu, osim tvrtki koje će profitirati kada se pojave nove varijante''.

''To sigurno nije u najboljem interesu Amerikanaca, koji bi imali koristi od pravednog globalnog rješenja pitanja cjepiva. Pravednije rješenje za cjepivo, procjenjuje WHO, omogućilo bi SAD-u i devet drugih industrijaliziranih zemalja da ostvare između 153 milijarde i 466 milijardi dolara ekonomske koristi. Dok su znanstveni proces i proizvodi koje on daje plemeniti, znanstveni pothvat usmjeren na profit, a koji ljude košta života, nije plemenit. Zato više ne mogu mirne savjesti biti dio Moderninih istraživanja te pozivam i ostale sudionike da učine isto. Dopustili smo Moderni da na nama testira svoje eksperimentalno i booster cjepivo kako bismo pomogli u okončanju ove pandemije, a ne da bismo stvorili više farmaceutskih milijardera', poručio je na kraju razočarani američki znanstvenik.