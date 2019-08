ZNAMO DA JE KOD NAS SKUPO, A KAKO JE NA KRETI? U grčkom biseru prosječan Hrvat se može fino razmaziti

Kreta turistima nudi brojne sadržaje u mediteranskom okruženju po povoljnijim cijenama od Hrvatske, no Grci se žale kako su skupit te zato gube turiste

Poznata po bogatoj povijesti, gastronomiji i lijepim plažama, Kreta je jedna od najpopularnijih destinacija turistima iz cijelog svijeta. Slična je brojnim hrvatskim gradovima i otocima, ali ipak postoji jedna velika razlika. Naime, Grčka je još prije Hrvatske najavila smanjivanje poreza u turizmu s 23 na 13 posto. S Hrvatskom se Grci nerado uspoređuju, no zato je RTL napravio usporedbu cijena na Kreti i na hrvatskoj obali.

Tako je smještaj u Heraklionu dvostruko jeftiniji nego u Splitu, koji je otprilike iste veličine. Preko Airbnb-a se cijene apartmana kreću od 35 do 50 eura. Jedini luksuzni apartman koštao je 65 eura. U Splitu, pak, najjeftiniji apartman košta 52 eura, a najskuplji prelaze preko 100 eura po noćenju. Soba u hotelu s tri zvjezdice košta 65 eura, ali je zato Heraklion uglavnom u derutnom stanju.

Hrana i piće višestruko jeftiniji

Nakon Herakliona reporteri su posjetili plažu Matala, na kojoj cjelodnevni parking košta dva eura, baš kao i suncobran te ležaljka. Pored plaže se nalaze stijene iskopane u mlađem kamenom dobu, koje su u prvom i drugom stoljeću služile kao grobnice. Može ih se vidjeti također za dva eura. U bistroima pored matale se može ručati za sedam ili osam eura. Nešto skuplji ručak (10-12 eura) uključuje svježu ribu. Maslinovo ulje košta između četiri i šest eura, što je triput manje nego u Hrvatskoj.

“Kokteli su prilično skupi, ali sve drugo nije. Dobra večera s nekoliko čaša vina za dvoje ljudi košta 30 do 35 eura, što je odlična cijena. Osobito u usporedbi s Njemačkom”, kaže Njemica Jenny Kiesen.

Pića su također jeftina, pola litre domaćeg vina košta pet eura, a pivo tri i pol. Ugostitelji su srdačni, ali nezadovoljni politikom.

“Početkom sezone nisu htjeli stolice ni stolove na plaži. Nakon dva dana su to promijenili. Ljudi koji su već otvorili lokale morali su zatvoriti, pa opet otvoriti. Nije dobro da se takve stvari događaju na početku sezone. To se mogu dogovoriti po zimi i ljudima dati upute, pa bi iduće godine svi znali što trebaju činiti”, prepričava nam konobar Yannis Kokarakis.

Atrakcije za 15 eura

Mnoge atrakcije, koje turisti vole posjećivati, a kojih Hrvatskoj nedostaje, također imaju primamljive cijene. Osim stijena pored Matale, u blizini je i akvarij s morskim psima, za kojeg ulaznica stoji 10 eura. Ulaznica za Knossos, prvi europski grad, prijestolnicu kralja Minosa i ishodište Minojske kulture košta 15 eura, što je dvostruko manje od ulaznice za dubrovačke zidine.

I rent-a-car je jefitniji. Prosječni auto košta tristotinjak kuna po danu. No, za razliku od hrvatskih, grčke su ceste i ulice nepregledne, pune rupa i s nagomilanim parkiranim automobilima.

Nezadovoljni cijenama

No, Grci time nisu zadovoljni. Naime, stigli su najnoviji podaci za ovogodišnju turističku sezonu, a prema brojkama ispada da im je ovo najlošija sezona u posljednjih deset godina. Ove im je godine stiglo desetak posto manje turista, a oni su pak potrošili 15 posto manje novca nego lani. Za sve su krive – visoke cijene.

“Jedan od razloga što je ova sezona toliko lošija je taj što su cijene značajno porasle u našim hotelima i paketima. Drugi razlog je potpuno otvorena konkurencija zemalja istočnog Sredozemlja, poput Turske, Tunisa, Egipta i drugih zemalja. Brexit nas je pogodio. U Europi je dobro vrijeme pa su mnogi odlučili ostati u svojim zemljama”, pojašnjava Nikos Alexakis iz Turističke zajednice Krete i dodaje: “Grčka je kao turistička destinacija postala iznimno skupa. Prije pet ili deset godina cijene su bile samo trećinu ovoga što sad vidimo, osobito smještaj u hotelima ili bungalovima. Turističke atrakcije uglavnom koštaju isto, ali naš turizam ovisi o tome kako ide Egiptu i Turskoj. Ove je godine turska lira pala, pa mnogi ljudi idu tamo”

Tako se u odnosu na hrvatske lokacije s kojima se može uspoređivati, Kreta pokazala jeftinijom, njihovi ugostitelji ljubaznijima, a ponuda nešto bogatijom. No, zato mi imamo ljepše more i uređenije i čišće gradove. Zajedničko nam je dizanje cijena. To bez pokrića više ne prolazi na Jadranu, niti Egeju ili Sredozemlju.

