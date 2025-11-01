Iz zatvora pobjegao ubojica osuđen za 'masakr pekara': 'Napravio je uže i preskočio zid...'

Vlasti u Italiji su na nogama zbog zloglasnog ubojice koji je prije nekoliko dana pobjegao iz ustanove u kojoj je bio smješten zbog prijetnje sigurnosti i nestao bez traga.

Elia Del Grande (49) odslužio je 25 godina kazne zbog "masakra pekara", odnosno ubojstva oca, majke i brata 1998. godine. Obitelj je bila poznata po uglednoj pekarnici koju su vodili prije nego ih je tada 22-godišnji Elia upucao puškom u obiteljskoj kući u Cadrezzateu blizu Varesea.

Kao motiv trostrukog ubojstva spominju se nesuglasice oko njegove veze s djevojkom iz Dominikanske Republike.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Odslužio kaznu

Iako je Elia odslužio 25 godina zatvorske kazne, sud ga je pustio na uvjetnu slobodu pod nadzorom jer je i dalje bio opasan zbog raznih krađa i incidenata sa susjedima.

Vlasti su ga odlučile smjestiti u radu ustanovu u pokrajini Modena gdje je boravio od rujna i gdje je trebao ostati šest mjeseci do nove procjene, prenosi talijanski Sky.

Vlasti su usmjerile potragu, u kojoj pomažu karabinjeri i zatvorski službenici, na područje Varesea i Sardinije.

Prema izjavama dužnosnika, Del Grande se pomoću užeta popeo preko zida i netragom nestao. "Uspio se spustiti sa zida pomoću improviziranog užeta napravljenog od nekoliko električnih žica", objasnili su Giovanni Battista Durante, zamjenik glavnog tajnika sindikata Sappe, i Francesco Campobasso, nacionalni tajnik istog sindikata zatvorske policije.

Bijeg je ukazao na "lošu sigurnost ustanove koja broji 45 zatvorenika i 40 pritvorenika", upozorio je Sappe, sugerirajući da ustanova nema dovoljan broj osoblja za brigu o njima i osiguravanje reda.

Motiv masakra

I prije zastrašujućeg zločina, Elia je u malom provincijskog gradiću bio poznat kao problematičan mladić. Odao se ovisnosti o drogi, a jednom je prilikom izbo taksista nožem.

Kako bi ga držali dalje od nevolja, obitelj ga je poslala u Santo Domingo, gdje su imali nekoliko nekretnina, uključujući i noćni klub koji je 90-ih bio izrazito popularan među Talijanima. Tamo je upoznao djevojku iz Dominikanske Republike, što njegovi roditelji nisu odobravali.

Ispostavilo se da im je to bila smrtna presuda.

Elia ih je izrešetao mecima iz lovačke puške. Iste je noći pokušao pobjeći u Švicarsku, no policija ga je uhvatila na granici. Prvostupanjskom odlukom osuđen je na doživotni zatvor, no zahvaljujući žalbi kazna je smanjena na 30 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio muškarca kraj Slavonskog Broda pa pobjegao