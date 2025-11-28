Zločin otkriven u privatnoj školi: Profesorica tjelesnog odgoja slala neprimjeren sadržaj učeniku

Mlada profesorica tjelesnog odgoja iz Floride je uhićena nakon što je navodno slala neprimjerene fotografije i tekstualne poruke srednjoškolcu, piše Daily Mail.

Prema policijskim izvještajima, detektiv iz Ureda šerifa okruga Osceola je u srijedu priveo 22-godišnju Yezmar Angeanis Ramos-Figuerou.

Optužena je za distribuciju nepristojnog materijala maloljetniku i slanje štetnog materijala maloljetniku, što su oboje teška kaznena djela, prema zapisima Ureda za popravke i zatvore okruga Osceola.

Profesorica tjelesnog u privatnoj školi

Majka 13-godišnje učenice je još sredinom listopada policiji prijavila navodni neprimjeren kontakt.

Ramos-Figueroa je radila kao nastavnica tjelesnog odgoja u Central Pointe Christian Academy, privatnoj školi koja obuhvaća odgoj od vrtića do 12. razreda (K-12) i ima različite lokacije za srednju i višu školu.

Tijekom počinjenja zločina bila je zaposlena u srednjoj školi u Kissimmeeju, otprilike 32 kilometra južno od središnjeg Orlanda.

Maksimalno 10 godina zatvora

Prema podacima Ureda šerifa okruga Osceola, detektivi su pribavili tekstualne poruke i fotografije poslane na telefon učenice od Ramos-Figueroe nakon što su je ispitali. Bivša nastavnica tjelesnog odgoja „priznala je da je slala poruke i fotografiju žrtvi“, dodao je ured šerifa.

Ramos-Figueroa trenutačno je pritvorena u zatvoru okruga Osceola. Jamčevina joj je određena na 5 tisuća dolara za svaku optužbu, dakle ukupno 10 tisuća dolara.

Obje optužbe su kaznena djela trećeg stupnja. Ako bude proglašena krivom, svaka optužba nosila bi maksimalnu kaznu od pet godina zatvora.

Ovakvi zločini postaju svakodnevica

Ranije ovog mjeseca, 31-godišnja bivša profesorica iz Missourija osuđena je na deset godina zatvora nakon što se izjasnila krivom za seksualno zlostavljanje barem jednog učenika.

Prema sudskim dokumentima, nudila bi novac, marihuanu i alkohol u zamjenu za seks ili kako bi joj dopustili oralni seks.

Mjesec dana ranije, profesorica iz Nebraske i njezin dečko uhićeni su i optuženi za navodno pripremanje i seksualno iskorištavanje učenika.

Profesorica je navodno odvela učenika u svoju sobu i postavila zahtjev koji je učenik protumačio na seksualan način. Nakon što je učenik odbio, profesorica se ispričala i rekla da ne smije nikome reći te mu potom dala 100 dolara, kako navode sudski dokumenti.

Prošle godine, 65-godišnji profesor iz Kalifornije, koji je ranije smijenjen zbog neprimjerenih razgovora sa 16-godišnjom učenicom, uhićen je nakon što je zatečen u njezinoj spavaćoj sobi.

Majka je, 2017. godine, na telefonu svoje 14-godišnje kćeri pronašla seksualno eksplicitne poruke od njezine 32-godišnjeg profesorice, a godinu prije je bivša srednjoškolska profesorica u Pennsylvaniji optužena za slanje videa na kojem izvodi seksualni čin i golih fotografija sebe 17-godišnjem učeniku.

