Zlo u susjedstvu koje ledi krv! Otac ubio sina i suprugu dok su spavali

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Emira Selimovića iz Kalesije na 45 godina zatvora, proglasivši ga krivim za brutalno ubojstvo supruge Inele i njihova maloljetnog sina (13).

Monstruozna ubojstva dogodila su se početkom ove godine, nakon čega je pobjegao, objavio je Klix.ba.

"Sud je optuženom za kazneno djelo ubojstva na podmukao način, počinjeno na štetu supruge I. S., izrekao kaznu dugotrajnog zatvora od 44 godine, a za kazneno djelo ubojstva na podmukao način na štetu maloljetnog sina kaznu dugotrajnog zatvora od 44 godine. Primjenom odredbi o stjecaju, osudio ga je na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina", priopćili su iz Kantonalnog suda u Tuzli.

On je tog kobnog 12. veljače u zajedničkom stanu u Kalesiji ugušio suprugu i maloljetnog sina koji su spavali.

On je tijekom postupka nijekao da je kriv.

