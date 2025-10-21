Žena zapalila zgradu zbog žohara: Poginula majka dvomjesečne bebe dok se spašavala iz buktinje

Južnokorejska policija tražit će nalog za uhićenje žene koja je početkom tjedna zapalila stambenu zgradu u Osani pokušavajući ubiti žohara improviziranim bacačem plamena. Jedna je susjeda umrla kada je pala kroz prozor dok je tražila izlaz iz buktinje dok je osmero ljudi zatražilo pomoć zbog udisanja dima.

Lokalni mediji prenose da je žena u dvadesetim godinama priznala policiji da se pokušala obračunati s žoharom upaljačem i zapaljivim sprejem, dodajući da je to činila i ranije. No, u ponedjeljak su stvari krenule po zlu i stvari u njezinom stanu su planule.

Mogla bi biti optužena za slučajno podmetanje požara i smrt iz nehaja.

Poginula bježući kroz prozor

U požaru je poginula majka u tridesetim godinama koja je živjela na petom katu sa suprugom i dvomjesečnom bebom, prenosi BBC. Kada su shvatili da se požar rasplamsao u zgradi, otvorili su prozor i pozvali pomoć.

Budući da je dim blokirao stubište, pokušali su pobjeći kroz prozor. Susjedu u zgradi do predali su svoju bebu, a onda pokušali evakuirati sebe. Suprug nesretne žene uspio se popeti na sljedeći blok. Njegova je žena pokušala isto, ali je pala kroz prozor i preminula u bolnici.

Ovakav način uklanjanja štetočina sve je više popularan u posljednje vrijeme zahvaljujući brojnim videima na društvenim mrežama, no jasno je da nije nimalo siguran.

Jedan je Australac 2018. godine zapalio svoju kuhinju pokušavajući ubiti žohare napravivši "kućni" bacač plamena od spreja protiv insekata.

