Žena prijetila taksistu: 'Kad uključiš baladu, spremit ću mačetu'
Iako vozač nije podnio službenu prijavu, policijski službenici iz postaje Smyshlyaevka potvrdili su da istražuju slučaj zbog velikog interesa javnosti
Snimka koja je preplavila društvene mreže prikazuje Ruskinju u taksiju. Na prvi pogled riječ je o bezazlenoj vožnji, no žena u jednom trenutku hladnokrvno vadi mačetu i od vozača zahtijeva da promijeni glazbeni žanr, piše Free Press Journal.
Video prikazuje putnicu u pedesetim godinama koja na početku mirno sjedi na stražnjem sjedalu, a potom vadi veliku mačetu. Oružje je gurnula naprijed, između sjedala, prema prestravljenom vozaču, tražeći da umjesto dancea pusti balade.
"Ne sviđa mi se ovakva glazba", rekla je vozaču, koji se trznuo i pokušao odmaknuti. "Razumijem, razumijem. Isključit ću je", odmah je pristao. "Kad uključiš moju omiljenu baladu, spremit ću mačetu", dodala je žena.
Mladić je u panici zaustavio automobil uz rub ceste i, držeći ruke u zraku, brzo pronašao odgovarajuću radijsku postaju. Kao što je obećala, žena je potom spustila oružje. Incident se navodno dogodio u ruskom gradu Samari, a vozač je ženu kasnije, prema izvješćima, ostavio na lokalnom groblju.
Nakon što je snimka postala viralna, policija u Samari pokrenula je potragu za neidentificiranom ženom. Iako vozač nije podnio službenu prijavu, policijski službenici iz postaje Smyshlyaevka potvrdili su da istražuju slučaj zbog velikog interesa javnosti.
