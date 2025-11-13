Žena prijetila taksistu: 'Kad uključiš baladu, spremit ću mačetu'

Snimka koja je preplavila društvene mreže prikazuje Ruskinju u taksiju. Na prvi pogled riječ je o bezazlenoj vožnji, no žena u jednom trenutku hladnokrvno vadi mačetu i od vozača zahtijeva da promijeni glazbeni žanr, piše Free Press Journal.

Video prikazuje putnicu u pedesetim godinama koja na početku mirno sjedi na stražnjem sjedalu, a potom vadi veliku mačetu. Oružje je gurnula naprijed, između sjedala, prema prestravljenom vozaču, tražeći da umjesto dancea pusti balade.

😳 In Russia’s Samara region, a taxi passenger threatened the driver with a machete — demanding he play shanson



A taxi ride in the Samara region nearly turned into a bloody scene after a passenger pulled out a machete and began threatening the driver, insisting he change the… pic.twitter.com/WwMM7vnTNY — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2025

"Ne sviđa mi se ovakva glazba", rekla je vozaču, koji se trznuo i pokušao odmaknuti. "Razumijem, razumijem. Isključit ću je", odmah je pristao. "Kad uključiš moju omiljenu baladu, spremit ću mačetu", dodala je žena.

Mladić je u panici zaustavio automobil uz rub ceste i, držeći ruke u zraku, brzo pronašao odgovarajuću radijsku postaju. Kao što je obećala, žena je potom spustila oružje. Incident se navodno dogodio u ruskom gradu Samari, a vozač je ženu kasnije, prema izvješćima, ostavio na lokalnom groblju.

Nakon što je snimka postala viralna, policija u Samari pokrenula je potragu za neidentificiranom ženom. Iako vozač nije podnio službenu prijavu, policijski službenici iz postaje Smyshlyaevka potvrdili su da istražuju slučaj zbog velikog interesa javnosti.

