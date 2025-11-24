FREEMAIL
VISINSKO SPAŠAVANJE /

Prizori dramatične akcije: Žena pala na vrhu crkvenog tornja, morali ju spuštati zip-lineom usred grada

×
Foto: Feuerwehr München/x

Žena je nakon toga prevezena u bolnicu u Münchenu

24.11.2025.
17:32
Dunja StankovićHina
Feuerwehr München/x
Vatrogasci u Münchenu spasili su ozlijeđenu ženu s crkvenog tornja spustivši je po užetu, objavili su u ponedjeljak vatrogasci.

Vatrogasci su u nedjelju bili pozvani da pomognu 35-godišnjoj ženi koja je pala silazeći s platforme na vrhu crkve sv. Petra i zadobila teške ozljede.

Zbog prirode ozljeda, morala je biti prevezena u ležećem položaju i pomoću zip-linea, prenosi Fenix magazin. 

Spasioci su morali postaviti zip-line s platforme visoke 60 metara i spustili su je u košari po užetu.

Neobičan prizor privukao je pažnju promatrača koji su pratiti akciju spašavanja. 

Žena je nakon toga prevezena u bolnicu u Münchenu.

Prizori dramatične akcije: Žena pala na vrhu crkvenog tornja, morali ju spuštati zip-lineom usred grada