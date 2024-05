Iako su ulaganja u zdravstvo na cijelom Balkanu među najvećim izdacima države, čini se da su podjednako nezadovoljni pacijenti, kako u članicama EU-a poput Hrvatske i Slovenije, tako i na cijelom zapadnom Balkanu.

Mnogo je razloga za to, a najveći je svakako nedostatak liječnika specijalista, koji se većinom odlučuju svoj rad nastaviti u EU-u ili SAD-u. S druge strane, cijene lijekova na cijelom Balkanu približno su jednake cijenama lijekova u Europi, a često i više. Iznimka je Sjeverna Makedonija koja je još u vrijeme SFRJ bila 'farmaceutski gigant'.

"Terapija me košta najmanje pedesetak eura mjesečno, kad kupim sve lijekove i vitamine za srce", kaže Slavica iz Vranja, profesorica u mirovini.

"Zato često idem u Skoplje, tamo imam rodbinu, a i lijekovi su puno jeftiniji", dodaje.

Slična situacija je i u Bosni i Hercegovini. Nedavno je Klinički bolnički centar Sveučilišta u Sarajevu priopćio kako je bio primoran privremeno obustaviti terapiju onkološkim pacijentima. Razlog je nedostatak citostatika, ključnih lijekova za liječenje tih bolesti. U ovoj zdravstvenoj ustanovi liječe se najteži bolesnici od karcinoma s područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Vlasti su objavile da nedostaju skupi citostatici poput Metotreksata amp, BCG amp i Alimta amp.

Proteklih dana mediji u Beogradu prenijeli su istraživanje prema kojem su liječnici u Srbiji jedni od najslabije plaćenih u cijeloj regiji. Prema posljednjoj statistici, prosječna plaća u Srbiji iznosi 803,53 eura, a u zdravstvu 824,21 eura. No, i ta cifra je među najnižima na Balkanu, a svakako znatno ispod europskog prosjeka. Rumunjska ima najveće plaće u zdravstvu u ovom dijelu Europe - liječnici imaju od 3.000 do 4.000 eura, specijalisti s iskustvom do 8.000, a medicinske sestre imaju od 1.400 do 1.700 eura.

Što južnije, to tužnije

No, nije svugdje u Srbiji isto, što se najbolje vidi na primjeru zdravstva. I dok liječnici u Beogradu i Nišu 'lagano' zarađuju i do 1.280.53, pa i 1.707.38 eura, ponajprije zahvaljujući velikom broju privatnih klinika, na jugu Srbije, u Leskovcu i Vranju, liječnici mogu samo sanjati plaću od tisuću eura.

Rosa Drmonjić, predsjednica odbora Stranke slobode i pravde u Vranju, takođe ukazuje na veliki utjecaj politike na ovim prostorima:

"Mišljenja sam da je, nažalost, stranačko kadroviranje u zdravstvu uzelo svoj danak i da plaćamo ono što se radilo kroz proteklo desetljeće. Prije svega plaćamo stranačko zapošljavanje, 'guranje' na specijalizacije po stranačkim željama, a zanemarujući stvarne potrebe samog Doma zdravlja, građani Vranja već duže vrijeme trpe specifičan oblik nasilja, kako u smislu onemogućavanja redovne ginekološke njege, tako i zbog nedostatka zaposlenika. U Dispanzeru za žene gotovo je nemoguće doći do liječnika jer ih nema i 'posuđuju' se s Ginekologije, iako se čula izjava da su to uspjeli 'prevladati', te da sada ambulanta i dalje radi. Pitanje je kako je moguće da nitko nije predvidio ovakav ishod u proteklom desetljeću i zašto su stranački liječnici umjesto na specijalizaciju iz ginekologije 'gurani' u razne specijalizacije prema svojim željama, što je i danas aktualno u ovoj vrsti radnog odnosa“, kaže Drmonjić.

"Uz to što je Dom zdravlja Vranje 'iznjedrio' popise podrške i autobuse za razne stranačke skupove, podsjetit ću da smo na dan izbora, 17. prosinca prošle godine, imali situaciju da su nepoznate osobe, s popisima hospitaliziranih pacijenata, pokušale ući na odjele vranjske bolnice i natjerati ljude koji se tamo liječe da glasaju. Nitko od hospitaliziranih nije tražio da glasa izvan biračkog mjesta. Samo je malen broj dežurnih liječnika spriječio ovu vrstu prevare. I da rezimiramo, nije samo Dom zdravlja pretvoren u svojevrsnu 'promidžbu' vladajuće stranke, nego se ide toliko daleko da se ugrožava pravo na privatnost pacijenata", dodaje.

Prema najnovijim procjenama stručnjaka i sindikata, u posljednjih deset godina srbijansko zdravstvo napustilo je najmanje 5.000 liječnika i još najmanje toliko medicinskih sestara, a karijeru najčešće nastavljaju u Njemačkoj, a sve više u Austriji, Švicarskoj i Sloveniji.

