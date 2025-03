Poremećeni letovi diljem svijeta, putnici zbunjeni: 'Nemamo pojma kamo idemo'

Britanska zračna luka Heathrow priopćila je da će biti zatvorena cijeli dan u petak nakon što je veliki požar u obližnjoj električnoj trafostanici prekinuo struju, poremetivši raspored letova diljem svijeta.

Sve o požaru u najprometnijoj zračnoj luci možete pratiti OVDJE.

Londonski vatrogasci priopćili su da oko 70 vatrogasaca gasi požar u zapadnom dijelu Londona, koji je uzrokovao velik nestanak struje na Heathrowu, najprometnijoj europskoj i petoj najprometnijoj zračnoj luci na svijetu.

Vidjeli su se golemi narančasti plamenovi i oblaci dima kako se izvijaju u nebo. Oko 150 ljudi evakuirano je iz obližnjih kuća, a tisuće zgrada je bez struje. Vatrogasci su rekli da uzrok požara nije poznat.

"Kako bismo održali sigurnost naših putnika i kolega, Heathrow će biti zatvoren do 21. ožujka u 23.59", objavila je zračna luka Heathrow u objavi na X-u, dodajući da se putnicima savjetuje da ne dolaze u zračnu luku.

Najmanje 120 preusmjerenih letova

Prema web-stranici za praćenje letova FlightRadar24, najmanje 120 dolaznih letova za Heathrow moralo se preusmjeriti na druge zračne luke. Ukupno je 1351 let trebao sletjeti i poletjeti s Heathrowa u petak.

Stručnjaci iz industrije kažu da će turizam, putovanja i trgovina biti dodatno poremećeni diljem svijeta jer će letovi biti otkazani ili odgođeni budući da zrakoplovi nisu na svojim pozicijama. British Airways imao je 341 let koji je trebao sletjeti na Heathrow u petak.

"Očito je da će ovo imati značajan utjecaj na naše poslovanje i naše klijente, a mi radimo što je brže moguće kako bismo ih obavijestili o njihovim mogućnostima putovanja u sljedeća 24 sata i kasnije", obavještava aviokompanija. Zbog vatre su zrakoplovi preusmjereni diljem svijeta.

Australski Qantas Airways preusmjerio je svoj let iz Pertha u Pariz, let United Airlinesa iz New Yorka prema Shannonu u Irskoj, a let United Airlinesa iz San Francisca u Washington. Neki letovi iz SAD-a okretali su se u zraku i vraćali na mjesto polaska.

"Heathrow je jedno od najvećih svjetskih središta", rekao je Ian Petchenik, glasnogovornik stranice FlightRadar24. "Ovo će poremetiti operacije zrakoplovnih kompanija diljem svijeta."

Poremećaj će se proširiti

Stručnjaci za putovanja rekli su da će se poremećaj proširiti daleko izvan Heathrowa.

Pažljivo usklađene mreže zračnih prijevoznika ovise o tome da se zrakoplovi i posade nalaze na određenim lokacijama u određeno vrijeme. Deseci zračnih prijevoznika morat će žurno rekonfigurirati svoje mreže kako bi premještali zrakoplove i posade.

"Drugo pitanje je, što će zračni prijevoznici učiniti kako bi se nosili s brojem pogođenih putnika", rekao je analitičar industrije putovanja Henry Harteveldt iz turističkog savjetničkog instituta Atmosphere Research Group. "Bit će to kaotičnih par dana", komentira.

Neki putnici obratili su se društvenim mrežama. Adrian Spender, koji radi u britanskom trgovcu na malo Tesco, rekao je u objavi na X-u da je bio u Airbusu A380 koji je letio za Heathrow. "#Heathrow još nemamo pojma kamo idemo. Trenutačno smo iznad Austrije."

Heathrow i druge velike londonske zračne luke i ranije su bile pogođene prekidima rada u posljednjih nekoliko godina, posljednji put zbog kvara automatiziranih izlaza i raspada sustava zračnog prometa, u oba slučaja 2023. godine.

Glasnogovornik Heathrowa rekao je Reutersu u e-poruci da nije jasno kada će struja biti vraćena te da očekuju značajne poremećaje u nadolazećim danima.

U Londonu su brojne kuće i poslovni prostori ostali bez struje. "Vatrogasci su 29 ljudi izveli na sigurno sa susjednih posjeda, iz opreza je postavljena ograda u krugu od 200 metara, a evakuirano je oko 150 ljudi", priopćili su vatrogasci.

