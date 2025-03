Zatvorena najveća zračna luka u Europi: Planula žestoka buktinja, izbio kaos

Najveća zračna luka u Europi, londonski Heathrow, zatvorena je cijeli petak zbog velikog požara u obližnjoj električnoj trafostanici koja opskrbljuje zračnu luku strujom. Prema priopćenju Heathrowa, došlo je do "značajnog nestanka struje", a očekuje se da će poremećaji u zračnom prometu trajati i tijekom vikenda, javlja SkyNews.

"Kako bismo osigurali sigurnost naših putnika i zaposlenika, Heathrow će biti zatvoren do 23:59 sati 21. ožujka", objavljeno je na platformi X. Putnicima je savjetovano da ne dolaze u zračnu luku i da se obrate svojim avioprijevoznicima za dodatne informacije.

Vatrogasne ekipe još uvijek rade na sanaciji požara, ali nije jasno kada će opskrba električnom energijom biti potpuno obnovljena. Glasnogovornik Heathrowa istaknuo je da osoblje "radi što je brže moguće na rješavanju situacije".

Preusmjeravanje letova i posljedice za putnike

Letovi koji su trebali sletjeti na Heathrow već su preusmjereni u druge europske zračne luke. Među njima, let Qantas Airwaysa iz Pertha preusmjeren je u Pariz, dok je let United Airlinesa iz New Yorka sletio u Shannon, Irsku.

Heathrow je najveća zračna luka u Ujedinjenom Kraljevstvu, a svakog dana kroz njega prođe više od 200.000 putnika. Očekuje se da će zatvaranje uzrokovati značajne poremećaje u zračnom prometu širom Europe.

Veliki požar u zapadnom Londonu

Požar u trafostanici u Hayesu, zapadnom dijelu Londona, ostavio je tisuće domova bez struje i prisilio oko 150 ljudi na evakuaciju. Londonska vatrogasna brigada (LFB) poslala je deset vatrogasnih vozila i oko 70 vatrogasaca na teren kako bi suzbili vatrenu stihiju.

"Ovo je veliki incident, a naši vatrogasci neumorno rade u teškim uvjetima kako bi što brže stavili požar pod kontrolu", izjavio je pomoćnik zapovjednika LFB-a Pat Goulborne.

Kao mjera opreza, uspostavljen je sigurnosni kordon od 200 metara, a stanovnicima je savjetovano da drže prozore i vrata zatvorenima zbog velike količine dima. Energetska tvrtka Scottish and Southern Electricity Networks objavila je da je više od 16.300 domova ostalo bez struje.

Nadležne službe primile su gotovo 200 poziva vezanih uz požar, koji je izbio kasno u četvrtak navečer. Hitne službe stigle su na mjesto događaja u 23:23 sata, a uzrok požara još uvijek nije poznat.

Očekuje se da će vatrogasne ekipe ostati na terenu tijekom cijele noći, dok se ne ugasi i posljednji trag požara.

