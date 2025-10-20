Zbog drona prizemljeni svi avioni, sličan incident dogodio se i iznad vojne baze

Neidentificirani dron viđen u blizini zračne luke Palma de Mallorca u nedjelju, 19. listopada, uzrokovao je privremenu obustavu leta, piše United24 Media.

Najmanje šest pilota izvijestilo je da su vidjeli dron u blizini zračne luke, službeno poznate kao Son Sant Joan. Kao sigurnosnu mjeru, španjolska uprava za zračnu navigaciju Enaire zaustavila je sva polijetanja i slijetanja dok se procjenjuje situacija.

Zbog poremećaja osam letova bilo preusmjereno. Nakon što su provele provjere iz zraka vlastitim dronom, vlasti su potvrdile da nisu otkrivene nikakve prijetnje. Incident se dogodio jednog od najprometnijih dana u zračnoj luci, koja je imala 892 planirana dolaska i odlaska.

Dronovi i iznad vojne baze

U odvojenom, ali slično zabrinjavajućem događaju, neidentificirane dronove primijetili su kako lete iznad vojne baze Mourmelon-le-Grand u francuskom departmanu Marne u noći 22. rujna.

Objekt, koji se prostire na preko 10.000 hektara, jedno je od najvećih vojnih poligona u zemlji. Viđenja su prvi izvijestili francuski mediji RFI i France 3, pozivajući se na informacije novinske agencije AFP.

Incident je 25. rujna službeno potvrdila vojna delegacija odjela u Marneu. Prema riječima dužnosnika, dronovi o kojima je riječ bili su male veličine i nisu bili vojnog podrijetla. Vlasti su događaj opisale kao "izniman" i naglasile da u ovoj fazi nema dokaza koji ukazuju na umiješanost bilo koje strane vlade.

Ranije je Rusija rasporedila tajne operativce diljem više zemalja Europske unije kako bi izvodili upade dronovima u blizini zračnih luka i vojnih objekata savezničkih zemalja.

