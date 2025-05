Završio u jednom od najstrožih zatvora zbog stare objave koju nitko ne može pronaći

Ahmed al-Doush, 41-godišnji Britanac, otac četvero djece i bivši zaposlenik Bank of America, završio je u saudijskom zatvoru – i to zbog objave na Twitteru stare čak sedam godina, javlja The New York Post.

Objava izbrisana

Na tom Twitter profilu imao je samo 37 pratitelja, a tweet je u međuvremenu izbrisan. Nitko točno ne zna što je pisalo u toj objavi, ali saudijske vlasti tvrde da je to bila prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

Ahmed je uhićen prošlog ljeta kad je sa suprugom, koja je tada bila trudna, sletio na aerodrom u glavnom gradu Rijadu. Policajci u civilu su ga priveli bez ikakvog objašnjenja. Njegova supruga je tada morala sama s djecom otputovati natrag u Englesku, dok je on ostao zatvoren.

Osim toga, Saudijci ga sumnjiče da je imao kontakt s osobom koja kritizira vlast, iako se vjerojatno radilo o ocu jedne njegove poznanice.

Nakon uhićenja, Ahmed je bio u samici čak 33 dana, bez mogućnosti da vidi odvjetnika ili da zna za što ga se točno tereti. Čak mu je zabranjeno da obitelji ispriča što se događa u zatvoru i kako izgleda njegovo suđenje.

Propustio rođenje djeteta

Njegova supruga Nour kaže kako je propustio rođenje njihova četvrtog djeteta i desetu godišnjicu braka. "Koliko još važnih trenutaka mora propustiti prije nego što mu netko pomogne?", pita se.

Njegovi odvjetnici tvrde da su mu prekršena osnovna ljudska prava – jer ni nakon presude ne znaju što je točno tweetao, a nisu mu omogućeni pošteni uvjeti za obranu.

Iako je britansko Ministarstvo vanjskih poslova reklo da je "u kontaktu s obitelji", brojne udruge smatraju da se Velika Britanija ne trudi dovoljno da ga izvuče iz zatvora.

"Zamislite da netko završi 10 godina iza rešetaka, a da nitko ne zna zašto – to nije samo nepravda, to je tragedija", rekao je jedan od aktivista koji pokušava pomoći obitelji.

Komentirao političku situaciju u rodnom Sudanu

Ahmedova obitelj vjeruje da je problem u tome što je ranije na Twitteru komentirao političku situaciju u rodnom Sudanu – ne Saudijsku Arabiju.

Saudijski sud koji mu je sudio poznat je po strogim presudama, čak i zbog objava na društvenim mrežama. Nažalost, Ahmedova priča nije jedina takva.

