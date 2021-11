Slova grčkog alfabeta Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) od svibnja koristi za imenovanje varijanti koronavirusa. Zašto je tome tako, iz WHO-a su pojasnili da se za imenovanje novih bolesti sugerira "izbjegavanje uvrede bilo koje kulturne, društvene, nacionalne, regionalne, profesionalne ili etničke skupine", piše CNN.

Također, navode da ljudi često pribjegavaju nazivanju varijanti prema mjestima u kojima su otkrivene, što je "stigmatizirajuće" i "diskriminirajuće" te je WHO upravo iz tog razloga odlučio izbjegavati povezivanje virusa s određenim regijama svijeta.

Alfa se tako nazivao britanskim sojem dok je delta soj bio indijski. Korištenje izraza "wuhanski" ili "kineski" virus za opisivanje koronavirusa dovelo je do progona ljudi azijskog podrijetla u mnogim državama.

Preskočeno nekoliko slova u imenovanju

Dosad su tako poznate "alfa", "beta" i "delta" koja je ujedno i najdominantniji soj u svijetu. Osim navedenih, uslijedilo je i osam drugih varijanti nazvanih po slovima grčke abecede, primjerice "epsilon", "lota", "lambda" i "mi", no te varijante su dosad uglavnom nestale.

Prošlog tjedna u Južnoj je Africi otkrivena nova varijanta koronavirusa, znanstvenog imena B.1.1.529.

Iako je bilo za očekivati da će WHO južnoafričku varijantu nazvati prema sljedećem grčkom slovu, "nu", tome ipak nije bilo tako. Južnoafrička varijanta, dakle, nije nazvana ni slovom "nu", kao ni slovom iza njega, "xi" i umjesto toga nazvana je - omikron, po petnaestom slovu grče abecede.

Nagađa se da je WHO donio tu odluku kako bi izbjegao gnjev Kine, ali i kako bi se kod slova "nu" izbjegla zabuna s engleskom riječju "novi", odnosno "new". "Nu se previše miješa s engleskom riječi 'nov' ('new'), a Xi nije korišten jer je to uobičajeno prezime", objasnila je WHO u izjavi za CNN.

Premda se izgovara drugačije, grčko slovo "xi" ima sličnost i s kineskim prezimenom Xi; kineski predsjednik zove se Xi Jinping, što potiče nagađanja da je upravo iz tog razloga WHO preskočio to slovo grče abecede.

Kina se, pak, nastojala distancirati od pandemije koronavirusa te je odlučno odbacila tvrdnje da virus potječe iz kineskog grada Wuhana.

Na svojoj web stranici WHO je naveo da je identificirao najbolje prakse za imenovanje novih ljudskih bolesti, "sa ciljem da se minimizira nepotrebni negativni utjecaj naziva bolesti na trgovinu, putovanja, turizam ili dobrobit životinja".

Tako je ova najnovija varijanta koronavirusa dobila ime omikron. Pojave li se nove varijante, u grčkoj abecedi ima još devet slova.