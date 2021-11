Novi omikron soj koronavirusa izazvao je paniku diljem svijeta. Brojne zemlje već uvode ili razmišljaju o ograničavanju putovanja iz država s juga Afrike, gdje je taj soj otkriven. No, Kina, najmnogoljudnija država na svijetu, zasad je mirna, unatoč dva potvrđena slučaja zaraze omikronom u Hong Kongu.

Kineski su javno-zdravstveni stručnjaci, naime, izrazili povjerenje u mjere kontrole na granicama. Takva reakcija na rastuću ugrozu nije iznenađujuća, jer su tamošnje kontrole pri ulasku u zemlju među najrigoroznijima na svijetu, a većini stranih posjetitelja je odavno zabranjen ulazak u kontinentalnu Kinu. Oni kojima je ulazak ipak dopušten, kao i kineski državljani na povratku iz inozemstva, moraju proći strogu 14-dnevnu karantenu, koja se po potrebi može produljiti i na 28 dana, nakon čega slijedi kućno promatranje.

Sposobni su nositi se sa svime?

Šangajski stručnjak za zarazne bolesti i jedan od najpouzdanijih izvora informacija o covidu-19 u Kini, Zhang Wenhong tvrdi da nova varijanta "neće imati velikog utjecaja na Kinu u ovom trenutku". "Trenutna kineska strategija brzog odgovora i dinamičnog raščišćavanja sposobna je nositi se sa svim vrstama novih varijanti koronavirusa", napisao je Zhang u nedjelju na društvenim mrežama. Vladin savjetnik i stručnjak za respiratorne bolesti, Zhong Nanshang je tijekom vikenda poručio kako Kine ne planira bilo kakve "velike akcije" zbog omikron soja.

Dok se veći dio svijeta otvarao i krenuo učiti živjeti s covidom-19, Kina se izolirala. Tu epidemiološku izolacionističku politiku kineski mediji hvale kao prednost u borbi protiv nove varijante koronavirusa, piše CNN.

"Neke zapadne zemlje prekinule su zračne veze sa zemljama poput Južne Afrike, pokazujući da su uplašene. Uspostavljanje imunološkog štita samo na temelju cjepiva zapravo se pokazalo kao rizičan put, a može se čak reći da nije uspjelo u velikoj mjeri", stoji u nedjeljnom uvodniku državnog lista Global Times.

"Kineski dinamični put nulte tolerancije na COVID-19 kritiziran je na mnogo načina na Zapadu. Međutim, ako varijanta omikron pokrene novi val zaraze, Kina će biti ta koja će najbolje moći blokirati njeno širenje", navodi se u uvodniku koji je objavljen kako bi Kinu proglasio "pravom neosvojivom tvrđavom protiv širenja virusa u današnjem svijetu".

Opravdavanje nulte tolerancije

Može se raspravljati o tome koliko su takve teze točne, s obzirom na to da je delta soj u više navrata i ondje izazivao sve češće i dulje valove zaraza. No, rastuća globalna zabrinutost i sve veći broj zabrana putovanja zbog omikron soja, dovest će do potpore kineskoj vlasti da nastavi sa svojim pristupom nulte tolerancije na COVID-19 koliko god to bude potrebno. Komunistička je partija spojila tu strategiju sa svojim političkim legitimitetom, naglašavajući superiornost jednostranačja nad zapadnim demokracijama.

No, to je zapravo više bio potez očajnika, jer si Kina nije mogla priuštiti otvaranje bez velike procijepljenosti ili učinkovitih epidemioloških mjera. Studija matematičara sa Sveučilišta u Pekingu pokazala je da bi se Kina, u slučaju odustajanja od politike nulte tolerancije prema covidu-19, a naročito od ukidanja restrikcija u putovanjima, suočila s više od 630.000 slučajeva zaraze na dan. Konkretno, s američkim epidemiološkim mjerama, u Kini bi svakog dana bilo zabilježeno najmanje 637.155 novih slučajeva zaraze, pokazalo je istraživanje.

"Procjene su otkrile stvarnu mogućnost kolosalne epidemije koja bi gotovo sigurno izazvala nepriuštivo opterećenje medicinskom sustavu. Naši su rezultati jasno upozorili da, za sada, nismo spremni prihvatiti 'otvorene' strategije koje se temelje isključivo na hipotezi o imunitetu stada izazvanom cijepljenjem koju zagovaraju određene zapadne zemlje", stoji u zaključku istraživanja, koje je posebno naglasilo da su "potrebna učinkovitija cjepiva ili specifičnije liječenje, po mogućnosti kombinacija oboje, prije nego što se mogu sigurno ukinuti karantenske mjere za ulaz i izlaz u Kinu te druge strategije odgovora na COVID-19 u Kini."

Glavni epidemiolog kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Wu Zunyou, predtavio je rezultate istraživanja u nedjelju te tamošnje epidemiološke mjere nazvao "čarobnim oružjem" za kontrolu pandemije. Priznao je da postoje "neka različita mišljenja" o pristupu u javnosti, ali i naglasio da su takve mjere apsolutno nužne u sljedećim mjesecima.

“Moramo se toga držati, barem ove zime i sljedećeg proljeća", zaključio je epidemiolog Wu.