Zašto Liverpoolovi protivnici imaju grb sličan dalmatinskom?

Shrewsbury je izgubio od Liverpoola u ponovljenoj utakmici FA kupa koja je planetarno bila zanimljiva zbog Jürgena Kloppa i njegove drčnosti odbijanjem da pošalje prvu ekipu na teren, a na kraju ni sam nije bio na klupi.

No, našoj je javnosti intrigantno vidjeti grb nogometnog kluba Shrewsbury, koji neodoljivo podsjeća na dalmatinski grb. Stoga smo odlučili provjeriti ima li ikakve poveznice među grbovima.

Prvo smo ustanovili da je klupski grb teritorijalno inspiriran. Sam grad Shrewsbury, ali i pokrajina Shropshire u svojim grbovima ima tri heraldička leoparda (heraldički, frontalno prikazivanje ove životinje je leopard, dok se lav prikazuje bočno, kao naprimjer u grbu Rikarda Lavljeg Srca). Dakle, okrenuli smo se onda istraživanju grba grada, koji je prema zapisima stariji. Prvo pojavljivanje bilježi se 1623. godine, a zanimljivo da žitelji tog grada, kao i Dalmatinci, unatoč heraldici životinje na grbu zovu lavovima.

E, sad nastaje zaplet: engleska heraldika još nije nesumnjivo dokazala odakle je došla inspiracija za ovakav grb Shrewsburyja. Dvije su radne verzije heraldičara. Prema prvoj, radi se o upotrebi kraljevskog znamenja, jer tri lava još od 12. stoljeća predstavljaju kraljevski grb Engleske. To bi značilo da je neki kralj to dopustio ovom gradu, no zapisa o tome nema.

Druga je verzija da su prvi tvorci grba inspiraciju našli u obitelji De La Pole, trgovcima koji su se u okolici Hulla krajem 13. stoljeća izdigli do aristokratskog položaja, a koji na svom znamenju imaju tri heraldička leoparda na plavom polju. No, konačni zaključak je da zaključka nema, ne postoji potvrđeno znanstveno objašnjenje odakle Shrewsburyju ovakav grb.

Tako da ćemo moći romantično držati mogućim da im je grb Dalmacije bio bar daleki uzor. Naš grb se u heraldičkim zbornicima pojavljuje već u 13. stoljeću, tako da su Englezi mogli crpiti inspiraciju ako im je trebala.

Kako je dalmatinski grb sa svojim heraldičkim lavovima inspiriran bizantskim uzorima, a Bizant je mnogo toga crpio još od Rimskog carstva, provjerili smo i insignije rimske legije koja je bila na tom području Britanije. Inspiracija definitivno nije iz tog smjera. Taj dio Engleske držala je 14. legija Gemina, koja je jedina uz rimske Pretorijance imala jarca za amblem. Jarac i lavovi ili leopardi i nemaju neku poveznicu.