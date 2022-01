Rusija je upozorila u srijedu da uvođenje sankcija predsjedniku Vladimiru Putinu na njega ne bi osobno utjecalo, ali bi bilo "politički destruktivno", nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da razmatra taj potez ako Rusija napadne Ukrajinu. Biden je u utorak rekao da bi se osobne sankcije Putinu, iako je to rijedak potez, mogle razmotriti kao dio usklađenog nastojanja Sjedinjenih Država i saveznika da uvjere Moskvu da će bilo kakva nova agresija na Ukrajinu doći s brzim i velikim posljedicama.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da američki kongresnici i senatori koji raspravljaju o osobnim sankcijama protiv najviših ruskih dužnosnika zanemaruju činjenicu da im je zakonski zabranjeno posjedovati imovinu i bankovne račune u inozemstvu. Individualne sankcije protiv Putina "ne bi bile bolne, već politički destruktivne", rekao je Peskov koji je već ranije upozorio da bi to dovelo do prekida diplomatskih odnosa.

Moguće i gospodarske sankcije

Dok dužnosnici četiriju nacija počinju razgovore u Parizu, Rusija je održala nove vojne vježbe na kopnu i moru i premjestila još padobranaca i borbenih zrakoplova u Bjelorusiju, sjeverno od Ukrajine, kako tvrdi, za zajedničke vježbe u veljači. Ukrajina kaže da Rusija, koja je nagomilala desetke tisuće vojnika blizu granice s Ukrajinom iako poriče planove o invaziji, nastoji posijati paniku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba tvrdi da Moskva nije još okupila dovoljno snaga za masovnu ofenzivu, ali da to ne znači da to neće učiniti kasnije.

Gotovo osam godina nakon što je Rusija zauzela Krim i počela podržavati separatističke borce u Donbasu u istočnoj Ukrajini, bivša sovjetska republika postala je žarište u potencijalno najopasnijem sukobu istoka i zapada od hladnog rata. Rusija optužuje NATO i američko djelovanje za poticanje krize i traži sigurnosna jamstva od zapada, uključujući obećanje da NATO nikada neće primiti Ukrajinu u svoje članstvo. Moskva vidi Ukrajinu kao tampon između Rusije i zemalja NATO-a.

Zapadni saveznici zaprijetili su gospodarskim sankcijama Rusiji ako napadne Ukrajinu, a SAD pregovara s energetski bogatim zemljama i tvrtkama diljem svijeta o potencijalnom preusmjeravanju energije Europi ako Rusija napadne Ukrajinu. Otprilike trećina zaliha plina u Europskoj uniji dolazi iz Rusije. Bilo kakav prekid ruskog uvoza pogoršao bi već postojeću energetsku krizu uzrokovanu nestašicama.

Snažan signal prema miru?

Dužnosnici Francuske, Njemačke, Rusije i Ukrajine započeli su u Parizu razgovore o tinjajućem sukobu u Donbasu u kojemu je ubijeno oko 15.000 ljudi od 2014. Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, opisao je razgovore "snažnim signalom prema miru u istočnoj Ukrajini". No dodao je da dolazi do većeg kršenja primirja te odbacio mogućnost izravnih razgovora sa separatistima.

Pregovore u "normandijskom formatu", koji nisu održani više od šest mjeseci, europske sile smatraju ključnima za to da ostanu relevantne u širem dijalogu s Moskvom, dok SAD i NATO vode odvojene pregovore o krizi.

Francuski dužnosnici nadaju se da će se postići određeni napredak koji bi pomogao širim naporima u smanjivanju napetosti. Dužnosnik francuskog predsjedništva rekao je da je cilj bio odrediti datum razgovora o humanitarnim mjerama i oslobađanju zatvorenika koji bi potom vodili do pregovora o budućnosti regije Donbas. No navodi da je stvarnost takva da će se razgovori u Parizu usmjeriti na to da odrede koliko je Rusija ozbiljna.

"Ili će predsjednik Putin ići na maksimalnu napetost s nama, što znači da će biti jako teško postići napredak u normandijskim razgovorima, ili ocjenjuje da je korisno, u ovom razdoblju velike nestabilnosti, koristiti ovaj format za smanjenje napetosti".

Stvaranje novih fronti

Novinska agencija Interfax objavila je da je padobranska postrojba premještena u Bjelorusiju u srijedu, pozivajući se na rusko ministarstvo obrane, dan nakon premještanja topničkih snaga i marinaca uoči zajedničkih vježbi tih zemalja u veljači. Interfax navodi da Rusija premješta i borbene zrakoplove Su-35 u Bjelorusiju na vježbe "Zajednička odlučnost".

Gomilanje ruskih snaga u Bjelorusiji, bliskom ruskom savezniku i bivšoj sovjetskoj republici sjeverno od Ukrajine, stvara novu frontu za mogući napad. Novinska agencija RIA objavila je da je više od 20 ruskih brodova otplovilo na vježbe u Crnom moru, južno od Ukrajine. Osim toga, ruske topničke snage u južnom Rostovu, koji graniči s Ukrajinom, trebaju u srijedu vježbati pucanje u sklopu provjere borbene spremnosti Južnog vojnog okruga, priopćilo je ministarstvo obrane.