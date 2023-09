Nakon teških ispita i mukotrpnog učenja studentica zagrebačkog FER-a Sara Rivić Carević željela se odmoriti u Maroku- mjestu koje je oduvijek željela posjetiti.

U petak navečer kada je Maroko pogodio stravičan potres našla se u marokanskom gradu Fesu, gradu koji je čak 500 kilometara udaljen od epicentra. No, potres ni tamo nije bezazlen. Zatekao ju je u hotelskoj sobi na petom katu, umornu nakon cjelodnevnog razgledavanja marokanskih turističkih atrakcija.

Trenutak potresa

"Zgrada je počela strašno podrhtavati, prozori su zveckali, a liftovi u zgradi cvilili. Osjećaj bespomoćnosti koji me obuzeo nikada nisam doživjela, jer nisam znala koliko su ovdje čvrste građevinske konstrukcije i koliko će naša zgrada izdržati prije nego što se uruši ili pukne. Potres traje beskonačno dugo, barem mi se tako čini, sigurno dvije minute ili više", govori Sara i dodaje da minute nikada sporije nisu prolazile.

Lagano podrhtavanje je postepeno postajalo sve jače i jače, a ona se prestravljena skrila ispod stola i radila jedino što je preostalo - čekala da prestane.

Kada je prestalo, govori Sara, znala je što joj je činiti. Obukla se, uzela osobne stvari i istrčala van. Strah od naknadnih potresa nju, ostale turiste i Marokance nagnao je da ostatak večeri provedu vani.

"Neki od gostiju su doslovno istrčali u pidžami i bosi", kazala je Sara i dodala da je večer provela javljajući se obitelji i pokušavajući shvatiti što se upravo dogodilo.

"Kad su vijesti konačno objavile da je epicentar potresa bio udaljen oko 500 km od nas, nisam mogla vjerovati. Pomislila sam kako je tek bilo tamo gdje je potres bio bliže epicentru?" Iako su u početku svi pokušavali smiriti paniku i tvrdili da potres i nije bio tako strašan, pravi razmjeri štete vidjeli su se tek ujutro.

Dan poslije

"Policija je prisutna na svakom koraku, prikazuju se snimke razornih posljedica potresa, ljudi bježe iz trgovina, bolnica i svojih domova. Ljudi spavaju na ulici u strahu od novih podrhtavanja", opisuje Sara stanje u Maroku.

"Dan nakon potresa situacija u Maroku nije najbolja, očito nitko nije bio pripravan za tako nešto. Gotovo svakih sat vremena događaju se novi manji potresi, oko 3.5 po Richteru. Osjećam se nesigurno ostati ovdje kao da se ponovno suočavam s onim što se dogodilo nakon potresa u Petrinji i Zagrebu. Posttraumatski stresni poremećaj počinje ponovno lagano djelovati, trzam na svaki zvuk kamiona ili brujanje motora. Nakon takvog razornog potresa, jednostavno ne mogu mirno zaspati."

Muke po putničkoj agenciji

Svoje putovanje Sara je organizirala preko putničke agencije, kaže da je smatrala da je to najsigurniji način. No, nakon potresa i iskustva u Maroku mišljenje joj se promijenilo. Naime, prema planu njenog putovanja trebala je imati povratni let iz Marakeša. Unatoč potresu i katastrofi s velikim brojem žrtava, putnička agencija je inzistirala da se sve odvija po planu.

"Bilo je teško razumjeti zašto su inzistirali da idemo još bliže epicentru potresa umjesto da organiziraju raniji povratak kućama. Pitanje je što bismo mogli učiniti u razorenom gradu gdje ljudi trebaju pomoć, gdje su njihovi bližnji stradali, gdje su ostali bez krova nad glavom i mnogo toga. Nismo željeli hodati s fotoaparatima po porušenim zgradama i fasadama dok se ljudi bore za život ili su ozlijeđeni. To bi bilo nehumano. Naša jedina želja je sigurno se vratiti kući i pružiti potrebnu podršku onima koji stvarno trebaju pomoć", kazala nam je Sara.

Rasplet

Nakon pritisaka i dugih razgovora s vodičem, uspjeli su postići kompromis i organizirati nastavak putovanja u Casablancu. Od tamo će otići do Istanbula od kud imaju povratni let za Zagreb već u utorak.

No, Sara je oprezna te navodi da se nada da će se sve odviti tako. "Letove masovno otkazuju, valjda se to neće dogoditi i s našim", kazala nam je Sara te krenula putem Casablance.

