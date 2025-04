Znate li s kakvim hororom su se borili ovi putnici? 'Nitko nije prošao bez uboda!'

Putovanje zrakoplovom iz Lucknowa prema Delhiju trebalo je biti rutinsko, no ubrzo je postalo noćna mora za putnike – zbog rojeva komaraca koji su preplavili kabinu, javlja The New York Post.

Let aviokompanije IndiGo, na uskršnji ponedjeljak trajao je gotovo 90 minuta, a tijekom cijelog putovanja putnici su se borili s napasnim insektima. Umjesto mirnog leta, bili su prisiljeni neprestano mahati rukama, češkati se i brojiti minute do slijetanja.

'Nitko ne brine'

"Cijeli let proveli smo češući se, mašući rukama i samo se molili da što prije završi", izjavila je putnica Manisha Pande. Dodala je i da su putnici s pravom frustrirani, jer ni kabinsko osoblje nije znalo kako se nositi s ovim problemom. Jedino što su mogli ponuditi bili su pripravci s limunskom travom, za koje se vjeruje da odbijaju komarce.

"Nitko ne brine – aviokompanije ne reagiraju, zračne luke nemaju osnovnu kontrolu štetočina, a od putnika se očekuje da to sve šutke podnose", poručila je Pande.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema izvorima s portala Luxury Travel Daily, posada leta navodno je rekla da su komarci ušli u avion dok su vrata bila otvorena tijekom ukrcaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Putnici frustrirani

Frustrirani putnici kritizirali su sustav: "To nije samo loša usluga, to je znak dublje, sistemske nebrige."

Iz IndiGo-a su rekli da im je "iskustvo putnika važno te da nastoje svako putovanje učiniti ugodnim i udobnim". Dodali su da njihovi avioni redovito prolaze fumigaciju te da na sjedala postavljaju posebne flastere koji bi trebali odbijati insekte.

"Također smo u koordinaciji sa zračnom lukom kako bismo ovaj problem učinkovito riješili. Ipak, i uz sve mjere, komarci ponekad mogu ući kroz otvorena vrata”, zaključili su iz kompanije.

Foto: Profimedia Komarci na letu

Nije prvi put da komarci ometaju let

Međutim, mnogi putnici su ostali skeptični. "Zanimljivo, prije četiri dana sam letio istom rutom iz Lucknowa za Mumbai i nije bilo ni traga komarcima. No, Lucknow je sam po sebi bio prepun insekata", komentirao je drugi putnik.

Jedan od putnika pokušao je unijeti dozu humora: "Sad ti komarci moraju započeti novi život i osnovati obitelj na novoj destinaciji. Tužno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo, nažalost, nije prvi put da su komarci omeli let. Prošle jeseni, roj komaraca zabilježen je i u letu iz Morelije u Meksiku prema Los Angelesu u SAD-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Komarci ponovno napadaju: Evo kako se zaštiti