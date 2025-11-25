Gigatski vulkan probudio se nakon 10 tisuća godina: Pogledajte pravu snagu prirode

Masivni vulkan eruptirao je na sjeveroistoku Etiopije, ispuštajući veliki oblak pepela koji se kreće prema Bliskom istoku, uključujući Jemen i Oman.

Prema riječima dužnosnika i stručnjaka, erupcije vulkana nisu zabilježene u posljednjih 10.000 godina. Opisan je kao jedno od najneobičnijih vulkanskih buđenja u zabilježenoj povijesti regije, piše Express.co.uk.

❗️🌋🇪🇹 - Ethiopia's Hayli Gubbi Volcano Awakens After 10,000 Years



In a stunning geological event, Ethiopia's Hayli Gubbi volcano—long dormant in the remote Danakil Depression of the Afar Rift—erupted explosively for the first time in recorded history on November 23, 2025.



Eksplozivna erupcija vulkana Hayli Gubbi započela je oko 8.30 sati po lokalnom vremenu u nedjelju. Eksplozivna aktivnost nastavila se tijekom poslijepodneva, a pepeo se dizao do oko 14.500 metara u zrak. Erupcija je od tada zaustavljena, ali oblak pepela nastavlja se kretati prema Bliskom istoku.

Aktivno područje, ali ovaj je mirovao

Pepeo s nižih slojeva kretao se prema Džibutiju i Jemenu. Predviđa se da će se pepeo s viših slojeva kretati prema istoku preko Omana i u Arapsko more, dok se očekuje da će se dio pepela s viših slojeva kretati dalje prema sjeveroistoku prema dijelovima Irana, Pakistana i Indije.

Hayli Gubbi nalazi se jugoistočno od vulkanskog lanca Erta Ale u Afarskom riftu, jednom od vulkanski najaktivnijih područja u istočnoj Africi i domu trajnog jezera lave. Iako regija doživljava čestu vulkansku aktivnost, vulkanolog Simon Carn izjavio je da nema dokaza da je vulkan eruptirao u bilo kojem trenutku tijekom holocena - posljednjih 11.700 godina od prethodnog velikog ledenog doba.

Također se nalazi unutar etiopske depresije Danakil, jednog od najtoplijih i najudaljenijih područja na svijetu.

