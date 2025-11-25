Gigatski vulkan probudio se nakon 10 tisuća godina: Pogledajte pravu snagu prirode
Opisan je kao jedno od najneobičnijih vulkanskih buđenja u zabilježenoj povijesti regije
Masivni vulkan eruptirao je na sjeveroistoku Etiopije, ispuštajući veliki oblak pepela koji se kreće prema Bliskom istoku, uključujući Jemen i Oman.
Prema riječima dužnosnika i stručnjaka, erupcije vulkana nisu zabilježene u posljednjih 10.000 godina. Opisan je kao jedno od najneobičnijih vulkanskih buđenja u zabilježenoj povijesti regije, piše Express.co.uk.
Eksplozivna erupcija vulkana Hayli Gubbi započela je oko 8.30 sati po lokalnom vremenu u nedjelju. Eksplozivna aktivnost nastavila se tijekom poslijepodneva, a pepeo se dizao do oko 14.500 metara u zrak. Erupcija je od tada zaustavljena, ali oblak pepela nastavlja se kretati prema Bliskom istoku.
Aktivno područje, ali ovaj je mirovao
Pepeo s nižih slojeva kretao se prema Džibutiju i Jemenu. Predviđa se da će se pepeo s viših slojeva kretati prema istoku preko Omana i u Arapsko more, dok se očekuje da će se dio pepela s viših slojeva kretati dalje prema sjeveroistoku prema dijelovima Irana, Pakistana i Indije.
Hayli Gubbi nalazi se jugoistočno od vulkanskog lanca Erta Ale u Afarskom riftu, jednom od vulkanski najaktivnijih područja u istočnoj Africi i domu trajnog jezera lave. Iako regija doživljava čestu vulkansku aktivnost, vulkanolog Simon Carn izjavio je da nema dokaza da je vulkan eruptirao u bilo kojem trenutku tijekom holocena - posljednjih 11.700 godina od prethodnog velikog ledenog doba.
Također se nalazi unutar etiopske depresije Danakil, jednog od najtoplijih i najudaljenijih područja na svijetu.
