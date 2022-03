Aktualni predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, na izborima 3. travnja nastoji izboriti drugi uzastopni mandat šefa države, a predizborne ankete predviđaju mu pobjedu u prvom krugu s oko 60 posto glasova.

Njegova kampanja svakim danom donosi nešto neočekivano. Vučić je tako gostovao na TV Pinku, a u emisiju je došao ravno iz frižidera te je voditeljici poklonio teglu krastavaca.

Vučić je time rekreirao jedan od svojih bizarnijih predizbornih spotova u kojem se odlučio zatvoriti u frižider i iskočiti iz njega.

Spot u kojem Vučić iskače iz frižidera

Podsjetimo, u tom spotu trudnica i njezin suprug gledaju Vučića na televiziji.

"Stvarno. Samo što još iz frižidera ne iskoči", kaže trudnica te ode do frižidera, otvori vrata, a iz njega iskoči Vučić i pruži joj teglu kiselih krastavaca.

"Izvinite. Ali važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije. Mnogo toga je ostalo da se uradi, potrebno nam je još puteva, još pruga, tvornica. Ako se ne varam, dobili ste subvenciju za rješavanje stambenog pitanja. E kad svi u Srbiji budu imali mogućnosti koje danas imate vi, nećete me toliko viđati. Trudimo se da to bude što prije", govori joj Vučić.