Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u emisiji "Oko" RTS-a posljednjeg dana izborne kampanje, najavljen kao "najveći favorit na predsjedničkim izborima i aktualni predsjednik Srbije". Vučić je objasnio da od 15. svibnja Srbija, zbog sankcija Zapada koje slijedi i Hrvatska kao članica EU-a, više neće moći uvoziti naftu za NIS naftovodom Janafa, poručivši kako se "ljudi ne trebaju brinuti".

"Problem isporuke nafte rješavat ćemo zajedno s Hrvatskom i s Europskom unijom", rekao je Vučić.

'Reagirali smo mudro i odgovorno'

On je, naglasivši da u ovom trenutku Srbija "100 posto ovisi o ruskom plinu", rekao kako vjeruje da može da postići "dobru cijenu".

"Srbija je pokazala da zna poštivati i svoje interese i međunarodno pravo i izišla je sa svojim stavom koji je bio vrlo precizan u vezi sankcija i rata u Ukrajini. Reagirali smo principijelno, mudro, odgovorno i ozbiljno i gotovo sam siguran da ćemo znati riješiti sve probleme argumentima", rekao je Vučić.

Predsjednički izbori u Srbiji u nedjelju

Aktualni predsjednik Srbije na izborima 3. travnja nastoji izboriti drugi uzastopni mandat šefa države, a predizborne ankete predviđaju mu pobjedu u prvom krugu s oko 60 posto glasova. Vučić je rekao kako je ponosan na kampanju jer nisu "negativno govorili o protivnicima".

"Ponosan sam na vrstu kampanje koju smo odabrali, a u kojoj nismo rekli ništa negativno o našim političkim protivnicima. Nisam iskoristio priliku da istresem svoju ljutnju ili ljutnju na sve što su rekli, da im na bilo koji način uzvratim. Sretan sam jer će ta kampanja ući u povijest", naglasio je Vučić, a prenosi Kurir.

Zahvalio je ljudima na povjerenju koje su im ukazali u proteklih pet godina.

'Bit će mnogo novih stadiona, cesta, vlakova...'

"Borio sam se i živio za našu zemlju svaki dan, za našu Srbiju. Nije bilo čovjeka ponosnijeg od mene", rekao je Vučić pa dodao da ako bi on pobijedio na ovim izborima, to bi značilo najdužu vladavinu, nakon Nikole Pašića, izabranog političara u Srbiji.

"Da se to dogodilo, bilo bi to prvi put da je netko dva puta dobio izbore u prvom krugu. To je rezultat koji bi ušao u povijest - pobijediti u prvom krugu nakon deset godina na vlasti. To onda znači da ste nešto učinili i da ljudi to cijene, bez obzira na svu mržnju koju je netko izlio. Ali važnije od mojih osobnih emocija je ono što će ljudi dobiti. I dobit ćemo mnogo novih stadiona, mnogo novih cesta, željeznica, brzih vlakova, tvornica", rekao je predsjednik.

Bit će tužan ako dobije ispod 60 posto glasova

Vučić je potvrdio da je njegova odluka o odlasku s čela Srpske napredne stranke konačna.

"Ako budem izabran za predsjednika, bit ću predsjednik svih. Neću odustati od Srpske napredne stranke, ali vi ćete se morati baviti stranačkim poslovima bez mene", poručio je predsjednik.

Upitan koliki postotak glasova očekuje na predstojećim izborima, Vučić je rekao da bi bio tužan da je ispod 60 posto.