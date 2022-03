U nedjelju 3. travnja u Srbiji se održavaju izbori, gdje će građani između ostalog birati i predsjednika. Uz aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića (Koalicija Zajedno možemo sve), za šefa države kandidiralo se još sedam kandidata: Zdravko Ponoš (Ujedinjena Srbija), Miloš Jovanović (koalicija NADA), Milica Đurđević Stamenkovski (Zavetnici), Boško Obradović (Patriotski blok), Biljana Stojković (Koalicija Moramo), Miša Vacić (Srpski patriota) te Branka Stamenković (Koalicija Suverenisti).

Osim predsjedničkih izbora, u nedjelju će se održati i izvanredni parlamentarni i lokalni izbori, kao i redovni beogradski izbori. Kampanja je u punom jeku, a u njoj je do sada došlo do velikog porasta različitih oblika kršenja zakona i ugrožavanja ljudskih prava u cilju osiguranja podrške nekoj od vladajućih političkih stranaka, rekao predsjednik Civilnog odbora za zaštitu ljudskih prava i odvjetnik Rodoljub Šabić, prenosi Nova.rs.

Aktualni predsjednik i dalje u prednosti

Hoće li nedjeljni izbori dovesti do kakvih promjena na srpskoj političkoj sceni? Odnosno, treba li se Aleksandar Vučić bojati izbornog poraza? Iza njega su zapravo dosta teški dani zbog rata u Ukrajini. Vučić, s jedne strane, želi uvesti Srbiju u Europsku uniju pa bi sukladno tome i njegova politika prema Rusiji trebala biti bliska politici Europe, dok s druge strane Srbija i Rusija tradicionalno imaju dobre i prijateljske odnose kojih se Aleksandar Vučić ne želi odreći.

Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr ističe da mu se gledano izvana, čini da je Vučić još uvijek u velikoj prednosti na tim izborima. "Ima bitne propagandne aparate, odnosno mašineriju u svojim rukama, ali i zato što pritisci izvana do kojih dolazi povodom ruskog napada na Ukrajinu izazivaju neku vrstu refleksnog skupljanja biračkog tijela, odnosno nekog organizma koji bi se htio očuvati od mogućih pritisaka izvana. Srbija je tu malo vrludala jer je Vučić htio pokazati da on nije dogmat, da on prihvaća argumente, ali da ne može odustati od tradicionalnog rusko-srpskog prijateljstva", kaže politički analitičar.

"Čini mi se da gospodin Ponoš i ostali nemaju neku naročitu šansu. Imaju šansu da dobiju značajan broj glasova, ali nemaju šansu da pobijete", kaže Puhovski. Ponoš je slično kao i u Mađarskoj, neka vrsta umjetnog kandidata, kaže Puhovski. "On je neka vrsta kandidata iz laboratorija gdje su analitičari računali tko ima najmanje negativnih elemenata u javnom imidžu, tko je najmanje upleten u nekakve lokalne skandale i slično", pojašnjava.

"Meni se čini da je on preslaba politička figura, kao što se to nekada u ranijoj dobi pokušavalo napraviti protiv Miloševića s biciklistom Panićem", kaže Puhovski, dodajući da takve stvari "obično ne završavaju dobro".

Potencijalno ugrožen iznutra?

Svoju kandidatkinju na izborima istaknula je i politička opcija Moramo (slično našoj platformi Možemo!). Upitan ima li Srbija birača koji bi se opredijelili za takve politike, Puhovski kaže da ima, no da oni sada nemaju neku naročitu šansu. "To su kandidati, stranka, lista, koja se sprema za buduće igre. Oni su ovdje u prvom pokušaju da bi zauzeli dio javnog prostora i onda se, ako dobiju nekakav iole pristojan broj glasova, time osnaženi kandidiraju za druge prilike i druge izbore", kaže Puhovski.

Upitan ima li Vučić opoziciju u budućnosti, Puhovski kaže da je to pitanje ujedinjenja protiv njega, što se sada pokušalo u Mađarskoj. "Međutim, to ima strašno visoku cijenu jer svi koji se ujedinjuju moraju odustati od svojih ne beznačajnih razlika. U ovom trenutku mi se čini vjerojatnijim da je on potencijalno ugrožen iznutra ako nije dovoljno počistio svoje stranačke redove, jer oni imaju veći i lakši pristup do njega i njegovih slabih točaka negoli oporba", zaključuje politički analitičar Žarko Puhovski.