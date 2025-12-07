Sletio autom na krov kuće u Srbiji - njemu skoro ništa, u kući gledali TV i ostali živi!

Snimka bizarne prometne nesreće u Srbiji širi se društvenim mrežama. Vozač automobila lakše je ozlijeđen nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio na krov kuće u selu Ostrikovac kod Ćuprije, javlja Telegraf.

Na snimci se vidi se kako se automobil zanio nakon izlaska iz oštrog zavoja, probio dvorišnu ogradu i zatim 'sletio' na krov kuće. Vozač je prevezen u bolnicu u Ćupriji, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede, dok nitko od ukućana nije ozlijeđen.

Vlasnik kuće: 'Imali smo ogromnu sreću'

Vlasnik oštećene kuće za Telegraf je potvrdio kako nitko nije stradao. "Imali smo ogromnu sreću da nitko nije stradao“, rekao je Saša Dimitrijević.

Ispričao je kako je u trenutku nesreće njegov sin Darko bio sam kod kuće, sjedio na kauču i gledao televiziju. „Iznenada je čuo jak prasak i pucanje stakla. Pomislio je da se srušio krov. Kada je istrčao van, ugledao je nevjerojatan prizor – automobil prevrnut na krovu naše kuće, a vozač je pokušavao izaći“, rekao je Dimitrijević.

Prema njegovim riječima, mladić koji je vozio automobil tek je nedavno položio vozački ispit. Poznaje ga i njegove roditelje, koji rade u inozemstvu, a obitelj dolazi iz susjednog sela.

"Zavoj ispred naše kuće je vrlo oštar. Kada je ušao u taj zavoj, izgubio je kontrolu, proklizao, probio ogradu i nakon prevrtanja završio na krovu kuće", pojasnio je.

POGLEDAJTE VIDEO