Kobna pogreška vozača (87): Umjesto kočnice stisnuo gas i usmrtio ženu pred očima djece

U švicarskom mjestu Sedrun u petak se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala žena, dok je više djece ozlijeđeno.

Nesreća se dogodila kada je 87-godišnji vozač osobnog automobila naletio na skupinu učenika na školskom izletu.

Prema prvim informacijama policije, sumnja se da je vozač zabunom zamijenio papučicu kočnice s papučicom gasa, što je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom, piše Fenix.

Preminula na licu mjesta

Na mjestu nesreće preminula je žena (47), koja je pratila djecu na izletu. Među ozlijeđenima su dvije 13-godišnje djevojčice i jedan dječak.

Djevojčice su zadobile teške ozljede te su helikopterom prevezene u bolnice. Dječak je prošao s lakšim ozljedama i zbrinut je ambulantno.

Potresni prizori

"Jedno dijete je imalo toliko krvi na licu da uopće nisam mogla prepoznati radi li se o dječaku ili djevojčici", ispričala je svjedokinja i dodala da je jedna od djevojčica zadobila otvoreni prijelom noge.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

