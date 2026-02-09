FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA NA OBUCI /

Srušio se vojni helikopter, poginula oba člana posade

Srušio se vojni helikopter, poginula oba člana posade
×
Foto: Afp/afp/profimedia

Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima

9.2.2026.
6:58
Hina
Afp/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jurišni helikopter južnokorejske vojske AH-1S Cobra srušio se u ponedjeljak tijekom trenažnog leta u sjevernoj županiji Gapyeong, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćila je vojska.

Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju.

Srušio se vojni helikopter, poginula oba člana posade
Foto: Afp/afp/profimedia
Srušio se vojni helikopter, poginula oba člana posade
Foto: Afp/afp/profimedia

Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima.

Vojska je nakon nesreće obustavila sve letove helikoptera AH-1S te osnovala tim za hitne intervencije koji će istražiti uzrok pada.

Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS podiže spašavanje na novu razinu: 'Namjena helikoptera je da unesrećeni stignu što prije'

Južna KorejaHelikopterNesreĆaCrna Kronika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx