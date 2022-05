Pod dojmom najava zapadnih medija, većina analiza jučerašnjeg govora ruskog predsjednika Vladimira Putina na proslavi Dana pobjede u Moskvi bila je fokusirana na njegovo moguće proglašenje rata, a time i djelomične ili opće mobilizacije u Ruskoj Federaciji. No, to je izostalo. Putinovo obraćanje bilo je kratko i prilično suzdržano u usporedbi s njegovim obraćanjima pred sam početak i tijekom invazije na Ukrajinu kada je slao grube poruke pa čak i ne odveć uvijeno prijetio nuklearnim oružjem.

Vojna parada na moskovskom Crvenom trgu bila je skromnija u odnosu na prijašnje, a u zadnji čas je izostao i prelet borbenih aviona, navodno zbog lošeg vremena. A i sam Putinov govor na prvu je mogao zvučati pomirljivije jer je, eto, izostala "očekivana" objava rata, mobilizacije ili barem djelomične pobjede na bojištu u Ukrajini.

'Da je objavio rat vezao bi svoju sudbinu uz njegov ishod'

Suprotno tomu, vojni analitičar Robert Barić, stručnjak za sigurnosnu politiku s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, smatra da Putinov govor predstavlja uvod u proglašenje mobilizacije u Rusiji.

"Značaj ovog govora je u tome da predstavlja priprema ruskog stanovništva za nastavak rata i mobilizaciju. Da je Putin objavio rat to bi značilo povezivanje njegove političke sudbine s ishodom rata u Ukrajini, a on za to nije spreman. Isto tako, to bi značilo veliku eskalaciju koja bi prekinula isporuku ruskih energenata preko Ukrajine u Europu koja se i dalje odvija bez obzira na rat", tvrdi Barić.

On naglašava da Putinu i ne treba objava rata da bi počeo s pripremama za djelomičnu pa i potpunu mobilizaciju.

"Ruska zakonska rješenja omogućavaju da se to učini kada postoji prijetnja napada na Rusku Federaciju i neka vanjska ugroženost. Upravo je ovaj Putinov govor bio poruka ruskom stanovništvu da će se sukob nastaviti, da budu spremni za mobilizaciju i žrtve. Putin koristi sovjetsko iskustvo iz Drugog svjetskog rata, obranu od nacističke Njemačke, kao način da legitimizira akciju u Ukrajini koju je pokrenuo s najužim krugom suradnika donijevši odluke koje su dovele do - blago rečeno - loše izvedene vojne operacije. Zbog toga ona neće biti završena u iduća tri tjedna", rekao je Barić za Net.hr.

'Rusija nije uspjela u Donbasu, zato joj treba mobilizacija'

U svakom slučaju, sukob u Ukrajini ide dalje i vjerojatno ulazi u fazu pozicijskog, rovovskog ratovanja.

"Rusija nije uspjela u Donbasu. Ruske snage dolaze do kulminacijske točke kada više neće moći nastaviti ofenzivna djelovanja, a da se same ne ugroze. Zbog toga im sada treba mobilizacija i prelazak na ratnu ekonomiju, a za to je dovoljno proglasiti stanje ugroženosti. U tom smislu Putin je u svome govoru i poručio: "Zapad nas je napao preko Ukrajine pa smo bili prisiljeni poduzeti akciju". To je ujedno i poruka da će se rat nastaviti. Neki analitičari su nakon njegovog govora odmah zaključili da je ovo razumni Putin s kojim se može pregovarati jer nije objavio rat i nije prijetio nuklearnim oružjem. No to mu u ovom trenutku i ne treba", objašnjava Barić.

I u relativno skromnoj vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi Barić iščitava pripremu ruske javnosti za nastavak rata.

"Ni Putin niti Zelenskij u ovom trenutku ne žele nastaviti pregovore. Obje strane morat će sada preći u operativnu pauzu i osvježiti snage, a onda ćemo krajem ljeta i na jesen vidjeti što će se događati. Iz cijelog niza razloga sumnjam da će Ukrajinci, kako najavljuju, preći u protunapad. I oni moraju odmoriti snage i stvoriti nove, jer ove koje su sada angažirane služe samo za obranu,a za svaki slučaj dio snaga moraju držati i na sjevernoj granici s Rusijom i Bjelorusijom. Prema tome, sve ovo je samo uvod u nastavak sukoba. Postoji šansa da rat u idućih šest mjeseci bude pozicijski, a onda ćemo vidjeti što će biti dalje", smatra Barić.