Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je u obraćanju vojnicima u povodu Dana pobjede u Moskvi rekao da se Zapad pripremao za invaziju Rusije, dok se Rusija uvijek borila za sigurnost međunarodne zajednice. Zapad nije želio slušati Rusiju, imali su druge planove, rekao je Putin na paradi na moskovskom Crvenom trgu.

NATO je stvarao prijetnju na našim granicama, kazao je ruski predsjednik. "Neprihvatljiva prijetnja približavala se našim granicama", rekao je Putin poručujući da je Rusija promatrala gomilanje oružja, posebno NATO-a. Ustvrdio je da je Rusija učinila sve da zaustavi agresora.

On je rekao da je "specijalna vojna operacija", kako Rusija naziva invaziju na Ukrajinu, bila potrebna i pravodobna mjera, te je jedina ispravna odluka. U ponedjeljak ujutro u Moskvi je u devet sati počela vojna parada u povodu Dana pobjede koju ove godine svijet pomno promatra zbog ruske invazije na Ukrajinu.

'Kijev je pričao o nuklearnom oružju'

"NATO nacije prošle godine u 12. mjesecu s nama nisu htjele potpisati ugovor. Imale su svoje planove. U Kijevu su pričali o nabavci nuklearnog oružja. Htjeli su stvoriti prijetnju za nas. Ova vojna akcija je bila jedina ispravna odluka. Mi nismo kao SAD, mi nećemo odustati od svoje tradicije. Milenijske vrijednosti Zapada su počele prevladavati tamo. Rusofobija, otpis onih koji su pobijedili, Amerikanci su zabranili svojim veteranima da dođu danas ovdje. Mi tu odajemo počast i Rusima i Francuzima i Amerikancima.... Svima koju su pobijedili Njemačku", rekao je Putin u govoru.

Kroz vrata Spasiteljeve kule na Crveni trg izašao je automobil s brojem 0001 u kojem je bio ministar obrane Sergej Šojgu. Nakon toga vojnim snagama obratio se Putin koji paradu prati s tribine na Crvenom trgu okružen suradnicima i vojnim vrhom zemlje. Lokalni mediji prenose da je zračni dio vojne parade otkazan zbog vremena.

"Poštovani građani, generali i admirali, vojnici, čestitam vam veliki Dan pobjede. S osjećajem domoljublja vodile su se velike bitke, pod Sevastopoljem, Kijevom, Staljingradom, Lenjingradom i Harkovom. Kao i nekad, tako i sad, vodite bitku za sigurnost i opstojnost našeg naroda i naše zemlje", započeo je svoj govor Putin.

"9. svibnja je velik dan za nas. U Rusiji ne postoji obitelj čiji članovi nisu stradali u Velikom domovinskom ratu. Njihovi unuci i danas nose slike heroja koji su dali živote. Ponosimo se svima čiji duh nije nestao. Moramo biti oprezni da se svjetski rat ponovno ne ponovi. Bez obzira na nesuglasice u međunarodnim odnosima, nastupali smo s ciljem međunarodnog mira.

No, bitka s neonacistima, banderovcima i američkim kompanjonima bila je neizbježna. Imali su potpuno drugi plan, sad to vidimo. NATO aktivno ide prema našem teritoriju, to je apsolutno neprihvatljivo. NATO radi s ukrajinskim nacistima. Vidjeli smo kako se postavlja infrastruktura, kako NATO doprema oružje i specijalna vojna operacija bila je jedino moguće rješenje", rekao je Putin.

"Obraćam se sada svim snagama na Donbasu. Ratujete na našu domovinu i našu budućnost, kako nitko ne bi zaboravio Drugi svjetski rat, kako više ne bi bilo neonacista. Svi očevi, majke, prijatelji, braćo, sestre, klanjamo se svim žrtvama koji su bili spaljeni u Domu kulture u Odesi. Slavimo svih žitelja Donbasa koji su pali u napadima neonacista. Slavimo sve koji su pali u obrani naše domovine", rekao je Putin, nakon čega je održana minuta šutnje.

'Nisu nas uspjeli slomiti iznutra'

"Poštovani drugovi, pogibija svakog našeg vojnika i časnika je velika tragedija za sve nas, to je velika tragedija za rodbine i prijatelje. Državne i privatne kompanije će učiniti sve da pomognu obiteljima. Posebno ćemo pomoći djeci poginulih vojnika. Danas sam potpisao posebnu uredbu. Zahvaljujem liječnicima i medicinskim sestrama, što nesebično spašavaju živote, izloženi artiljerijskim napadima.

Rame uz rame, ovdje stoje vojnici i časnici iz mnogih krajeva naše ogromne domovine, uključujući i one koji su ovdje stigli ravno iz Donbasa izravno iz ratnog područja. Sjećamo se kako je neprijatelj Rusije pokušao upotrijebiti protiv nas bande međunarodnih terorista. Pokušali su posijati međunarodno i vjersko sjeme neprijateljstva da nas slome, oslabe iznutra, ali nisu uspjeli.

Danas se naši ratnici različitih nacionalnosti zajedno bore u bitci. Oni štite jedni druge od metaka, krhotina i gelera, stvarno kao braća, i to je snaga Rusije. Nenadmašna snaga naše multietničke nacije. Uvijek ćemo se, prisjećajući se naših heroja, boriti protiv nacizma i čuvati svoju zemlju. Slava našim vojnicima. Hura!", poručio je Putin, nakon čega je intonirana ruska himna.