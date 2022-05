Današnja velika proslava Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu u Moskvi iščekivala se više no ikada zbog vojne agresije Rusije na Ukrajinu. Najavljivalo se da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao u svome govoru službeno objaviti rat, a time i opću mobilizaciju te uputiti još poneku zlokobnu poruku pa i prijetnju Zapadu. No, sve to je izostalo.

Putinov govor bio je relativo kratak i u njemu je ponovio optužbe na račun NATO-a da je gomilajući oružje na granicama Rusije i pomažući "neonaciste" u Ukrajini zapravo isprovocirao reakciju Rusije da pokrene "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini. Sve u svemu, nestrpjivo iščekivan Putinov govor bio je neočekivano suzdržan, a i sama vojna parada doimala se skromnijom od prijašnjih.

'Najavljivana objava rata ipak je bila nerealna'

Stručnjaka za međunarodne odnose i bivšeg veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, Božu Kovačevića, to nije iznenadilo.

"Putin se očito nije imao čime pohvaliti. A i najavljivana mogućnost objave rata ipak je bila nerelana, jer bi se u tom slučaju Putin suočio s realnom opasnošću da opću mobilizaciju ne može provesti. Vjerojatno bi došlo do masovnog bijega mladih muškaraca iz Rusije ili čak do žestokih prosvjeda. Znamo da je na samom početku rata, kada se doznalo da su u sastavu interventnih jedinica i mladi ročnici, došlo do problema unutar same Rusije", kazao je Kovačević za Net.hr.

Posebno znakovitim u Putinovom govoru Kovačević drži potpuno poistovjećivanje Sovjetskog Saveza i imperijalne Rusije.

"Također je spomenuo jedinstveni sovjetski narod, a pod to onda valjda spadaju i Ukrajinci. Zapravo je ovaj današnji Putinov govor, poput onoga kojim je najavio agresiju na Ukrajinu, bio iskaz ruskog imperijalnog antikukrajinskog šovinizma, Ne znam kako bih drugačije to nazvao. On Ukrajinu tretira kao agresora na područja Donbasa i Krima", kaže.

'Skromna parada - posljedica prenapregnutog ratnog proračuna'

S obzirom na izrečeno, a još više ono što je Putin u svome govoru prešutio, Kovačević zaključuje da će rat u Ukrajini biti dugotrajan i iscpljujuć.

"S obzirom na odlučnost Zapada da pomaže Ukrajinu sve do ruskog poraza, čini mi se da je ishod unaprijed jasan. Rusija će taj rat izgubiti, samo je pitanje na koji način će to biti prezentirano ruskoj javnosti. Opasnost za ruski režim nije otklonjena, a ovim govorom Putin je pokušao mobilizirati rusku javnost u korist te agresije. Već sama činjenica da on to pokušava činiti govori da on osjeća kako ta podrška nije jednodušna i nepodijeljena", kazao je Kovačević.

I sam mimohod ruske vojske na Crvenom trgu bio je skromniji nego ranijih godina.

"Vjerojatno je to posljedica ratnog angažmana u Ukrajini, iako se Putin pohvalio da na paradi sudjeluju i vojnici koji su došli izravno s bojišta. Mislim da je relativna skromnost parade posljedica prenapregutosti vojnog proračuna. Zapravo se ništa spekatakularno nije dogodilo. Činimi se da je glavna poruka Putinovog govora da su Sovjetski Savez i ruski imperij jedno te isto, da je pobjeda SSSR-a u Drugom svjetskom ratu bila pobjeda ruskog imperija i da je ovo što on danas radi, pozivajući se na jedinstveni sovjetski narod, pokušaj ponovne uspostave ruskog imperija", zaključio je Božo Kovačević.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.