NATO je nagomilao oružje na granice Rusije, Zapad je pripremao invaziju, specijalna vojna operacija u Ukrajini bila je nužna i neminovna, Rusija za razliku od SAD-a nije odustala od antifašističkih vrijednosti, Washington pomaže neonacistima u Ukrajini, Rusija je uvijek bila za dogovor i međunarodni mir, a Rusi ponovno vode bitku za sigurnost i opstojnost svoje zemlje… To su, ukratko, ključni naglasci govora ruskog predsjednika Vladimira Putina na proslavi današnjeg Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, najvećeg praznika u Rusiji koji tradicionalno uključuje vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi. Ove godine proslava je održana u sjeni ruske agresije na Ukrajinu.

'Izmiksao je prošlost i sadašnjost'

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović kaže kako mu je prvi dojam da je Putinov govor bio vrlo čudan.

"Stvoren je dojam da se ne slavi Dan pobjede, nego dan borbe. Čitav Putinov govor bio je posvećen borbi, i to u prezentu. Sve povijesne analogije s Drugim svjetskim ratom kao i ostalim povijesnim borbama koje je Putin spominjao, bile su stavljene u kontekst sadašnje borbe. Izmiksao je prošlost i sadašnjost. Sve se svelo na to da borba traje. U prezentu. Nije spomenuo progres u agresiji, nije čak objavio ni neku minornu pobjedu, samo je na kraju ostavio, figurativno rečeno, tri točke. To je, naravo, vrlo loše i za Ukrajinu i za same Ruse i za sve nas", rekao je Vidmarović za Net.hr.

S druge strane, ističe Vidmarović, Putinov govor bio je neočekivano miran. "Nije bilo velikih prijetnji, potezanja nuklearnih prijetnji, spominjanja raketa, objave rata…", navodi.

'Ne objavljuje se rat na Dan pobjede'

Upravo se službena objava rata, a time i opća mobilizacija, najčešće spominjala u najavama onoga što bi Putin mogao iznijeti u svome govoru. Vidmarović kaže kako je bilo jasno da ruski predsjednik neće to učiniti, barem ne danas.

"Ne možeš objaviti rat i opću mobilizaciju na Dan pobjede, jer time priznaješ da ti ide loše. Bio bi to i veliki šok za stanovništvo. Dan pobjede je za Ruse veliki praznik i ne treba im ga kvariti takvim stvarima. Jedno je gledati rat preko televizora, a drugo kad vam odjednom proglase opću mobilizaciju. To je šok i za mlade ljude i za njihove roditelje. To nitko ne bi podržao. Masovno bi se počelo eskivirati, svi bi odjednom postali invalidi", rekao je Vidmarović.

Kaže kako je u Putinovom govoru očekivao širi globalni kontekst, a da se se iz njegovih riječi dalo zaključiti kako će rat u Ukrajini nastaviti teći polako, takoreći "centimetar po centimetar".

'Prelet aviona nikada nije izostao'

Iako je bio najavljen, a na prošlotjednoj generalnoj probi i održan prelet borbenih aviona u formaciji 'Z' (simbolu ruske vojne operacije u Ukrajini) isti ipak nije održan. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je zračni dio parade otkazan zbog lošeg vremena. Nad Crvenim trgom trebao je preletjeti i tzv. "avion Sudnjeg dana", odnosno "Leteći Kremlj" - Iljušin II-80 koji na vojnoj paradi u Moskvi nije viđen još od 2010. godine. Riječ je o avionu kojim bi se ruski predsjednik koristio u slučaju nuklearnog sukoba, a najava sudjelovanja tog aviona na vojnoj paradi u Moskvi tumačila se kao još jedno nuklearno upozorenje Zapadu.

Vidmarović kaže kako mu objašnjenje izostanka preleta borbenih aviona na paradi u Moskvi zvuči "vrlo sumnjivo".

"Uvijek dosad Rusija je koristila posebne meteorološke rakete za razbijanje oblaka. Uvijek je na Dan pobjede vrijeme bilo dobro, a prelet aviona nikada nije izostao. Tog dana nad Moskovom bi se uvijek razvedravalo. Teško me uvjeriti da je baš sada bilo loše vrijeme i da se nisu mogle upotrijebiti meteorološke rakete. Očito postoji potreba da ti avioni budu tamo negdje na terenu u Ukrajini. Možda se radi o tome. Sve to je dosta čudno", ustvrdio je Vidmarović.