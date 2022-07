Ruske i proruske separatističke snage proteklih su dana nakon povlačenja ukrajinskih snage iz Lisičanska, posljednjeg preostalog grada u Luhansku, objavili da u potpunosti kontroliraju tu regiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin uspostavu kontrole nad Luhanskom nazvao je "velikom pobjedom" te je, prema procjenama Instituta za rat najavio "operativnu pauzu", očito da bi odmorio snage koje su sudjelovale u borbama za Lisičansk.

"Time što je Putin u jučerašnjem govoru naveo da je oslobađanje cijelog Luhanska jako velika pobjeda, želio je u ruskoj javnosti stvoriti dojam da je posebna vojna operacija donijela uspjeh. S druge strane, i sam je u govoru priznao da je potrebno odmoriti i popuniti snage. To je dokaz koliko je bila plaćena skupa cijena u Luhansku. Operacija je trajala od 18. travnja do 4. srpnja. To je više od 70 dana", kazao je vojni analitičar Robert Barić govoreći na Net. hr o situaciji na ratištu u Ukrajini.

'Ukrajina ne smije izgubiti jug zemlje'

Barić kaže kako se već početkom travnja pokazalo da ruska vojska ne može izvesti duboki prodor.

"Bila je ideja da se ide od Izjuma prema Slavjansku i Krematorsku pa bi se, sa snagama koje bi došle s juga, odsjekla cijela donbaska izbočina. To se nije pokazalo uspješnim. Zna se kako je prošao pokušaj forsiranja rijeke Siverski Donjec od 6. do 13. svibnja. Prema zapadnim procjenama, ruska vojska ondje je izgubila 10 posto inženjerijskih sposobnosti za prelazak rijeka i vodenih površina. Na kraju se to jednostavno svelo na upotrebu topništva za bombardiranje Sjeverodonjecka i Luhanska i postepeno napredovanje. No, za više od dva i pol mjeseca borbi Rusi su napredovali tek 5 do 15 kilometara u dubinu teritorija", objasnio je Barić.

Smatra da je cilj Ukrajinaca bio prisiliti Ruse da glavni udar izvedu u Donbasu, jer potom neće biti sposobni za ikakve veće operacije drugdje.

"To se i dogodilo. Najvažnije stvari na ratištu događaju se na jugu. Oko Hersona Ukrajinci polako lome ruske obrambene linije. Dva tjedna nije se znalo što se tamo događa, a sada je Volodimir Zelenskij rekao da je oslobođen cijeli niz naselja. Ukrajina si može priuštiti da izgubi cijeli Donbas ako je to potrebno. Ali ako izgubi jug, naročito Mikolajev i Odesu mada za to nema šanse - onda bi ostala totalno ekonomski osakaćena. Stoga su se Ukrajinci jako dobro organizirali i pažljivo povukli iz Sjeverodonjecka i Lisičanska. Vidi se da je to bilo unaprijed pripremljeno. Sada bi privremena obrana trebala biti na liniji Siversk - Bahmut, ali glavna linija ostaje Slavjansk - Krematorsk i dalje prema Bahmutu i jugu. Prema tome, nije ništa gotovo. Priča da je Ukrajina na rubu poraza, a Rusija na rubu pobjede tek je puka priča", kaže Barić.

'Puno toga ovisi o jedinstvu Zapada'

Na pitanje što se može očekivati na ratištu tijekom ljeta, Barić kaže kako će tijekom srpnja vjerojatno biti ograničenih ruskih napada na istoku. No, ističe da će ondje puno toga ovisiti o naprednim raketnim sustavima visoke mobilnosti HIMARS koje su SAD dale Ukrajini.

"Taj se sustav pokazao jako dobrim. Zadnjih desetak dana upotrebe sva četiri HIMARS-a u Ukrajini djelovala su na istoku zemlje. Pošto nemaju mnogo tih sustava, Ukrajinci ne mogu napadati veće formacije, ali su uspješno gađali zapovjedna mjesta i logistička središta. Čini se da dva sad djeluju kod Hersona. Njima su izvedeni napadi na aerodrom kod Melitopolja i željeznički most prema Rosotvu na Donu što je ključno, jer je Rusima željeznička mreža glavni način logistike", objasnio je.

Na pitanje koliko bi mogla potrajati "operativna pauza" koju je najavio Putin, Barić ističe da se ne smije oduljiti.

"Što bude duže trajala, to će Ukrajina dobiti više oružja i bolje se organizirati. Sada imamo i utrku s vremenom. U idućih deset dana mogli bismo vidjeti ograničene ruske napade jer Rusi za veću ofenzivu nisu sposobni. Glavne borbe neće se voditi u Donbasu, nego na jugu. Ukrajinci zasad ne mogu osloboditi jug, ali kada dobiju opremu i naoružanje dobit će i priliku da tamo izvedu napade. Puno toga sada ovisi i o tome hoće li Zapad zadržati jedinstvo i nastaviti davati vojnu i ekonomsku pomoć Ukrajini", tumači vojni analitičar.

'Bilo je bitno neutralizirati Zmijski otok'

Putin, kaže Barić, sprema prelazak Rusije na neku vrstu ratne ekonomije i trenutno mu je glavni strateški cilj da poremeti jedinstvo Zapada.

"Zato mu treba operativna pauza, jer su mu snage zbilja razbucane. Ona strana koja se uspije brže rekonstituirati, dobit će operativnu inicijativu. A Putinu je za to vrijeme važno stvoriti razdor na Zapadu, jer u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji postoji raspoloženje da se ipak postigne nekakav deal s Rusijom", ustvrdio je.

Na koncu smo Barića pitali kolika je važnost Zmijskog otoka u crnom moru s kojeg su se ruske snage povukle, a ukrajinske nisu došle na njega.

"Važnost Zmijskog otoka je u tome da s njega dalekometnim protuzračnim sustavima i protubrodskim sustavima kontrolirate ušće Dunava te rumunjsku i ukrajinsku obalu Crnog mora. Zadnja dva mjeseca Ukrajinci su stalnim topničkim pa čak i zračnim udarima i korištenjem protubrodskih projektila jednostavno učinili Zmijski otok neupotrebljivim za tu ulogu. To što se Rusija otamo povukla pokazuje da nema snage za prodor prema Mikolajevu i Odesi. Jer da ima, na svaki način bi nastojala zadržati otok. A ni Ukrajinci neće okupirati taj otok, jer Rusi mogu primijeniti istu taktiku. Ukrajincima je dovoljno da su neutralizirali Zmijski otok kao mogući bastion za kontrolu pomorskog i zračnog prostora na zapadnoj strani Crnog mora", kazao je Barić.