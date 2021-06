O budućnosti NATO-saveza u svjetlu summita koji se održava u Bruxellesu, ali i o Daytonskom sporazumu koji se ondje nametnuo kao tema, u Dnevniku HRT-a govorio je vojni analitičar Marinko Ogorec. On smatra da je Daytonski sporazum vrlo bitan.

"Stalno zanemarujemo da njime nije završen rat u BiH, već je samo zaustavljen. Taj rat je samo stopiran", kaže Ogorec.

'Svi se moraju potruditi oko revitalizacije Daytona'

Također smatra kako Daytonski sporazum ima niz manjkavosti i treba ga dopuniti i revitalizirati, a najgore bi bilo gurati ga pod tepih.

"Svi međunarodni subjekti se moraju potruditi oko njegove revitalizacije, vidjeti što treba popuniti, promijeniti, kako bi se krenulo od nulte točke", kazao je.

Što se tiče samog strateškog koncepta NATO-a u 21. stoljeću, Ogorec podsjeća da je on stvoren kao simetričan odgovor na nekadašnju ekspanziju SSSR-a te da je takav u velikoj mjeri ostao do danas. No, ističe da se NATO pomalo mijenja i postaje globalni sustav, dok je nekadašnja simetrična ugroza iz vremena Hladnog rata sve rjeđa.

"Imamo asimetrične prijetnje poput ilegalnih migracija, organiziranog kriminala, različitih oblika kriminalnog djelovanja, a na kraju krajeva i terorizma", kazao je Ogorec zaključivši da NATO treba određene promjene.

'S Putinom treba otvoreno razgovarati'

Za američkog predsjednika Joea Bidena rekao je da je izdanak klasične političke škole SAD-a te očekuje da će djelovati na platformi koju su postavili Zbignew Brzezinski i Henry Kissinger. O odnosu NATO-a i Rusije, Ogorec kaže da su na najnižoj razini od Hladnog rata i da s Vladimirom Putinom treba otvoreno razgovarati.

"Od zemlje potpuno devastirane po svim pitanjima, pretvorio ju je u veliku silu. Putin je toga svjestan, zašto ne bi trebali biti svjesni i ostali u međunarodnoj politici", kazao je Ogorec za Dnevnik HRT-a.

Što se tiče Kine, smatra da ona nije problem većine zemalja članica NATO-a, nego prvenstveno problem SAD-a i njezin najveći konkurent.