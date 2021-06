Na summitu NATO-a u Bruxellesu pokušava se vratiti narušeni sjaj tog vojnog saveza nakon mandata Donalda Trumpa i dogovoriti reforme za sljedećih deset godina. Hrvatska je na tom summitu, međutim, pokazala produbljenje jaza između Vlade i Predsjednika Zorana Milanovića, koji je svojim ultimatumom ipak isposlovao da se u završnoj deklaraciji u dijelu o BiH ne izostavi Daytonski sporazum, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Milanovića se moglo odmah uočiti

Doduše, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman koji je trebao, ali nije pratio predsjednika Milanovića u Bruxelles, ne priznaje mu zasluge za tu pobjedu.

"Zemlje za ovim stolom pripadaju 30 najjačih svjetskih demokracija i obuhvaćaju gotovo milijardu ljudi. Polovina svjetske ekonomske moći i više od polovine svjetske vojne snage. Kad stojimo zajedno, možemo prevladati svaku prijetnju našoj sigurnosti", kazao je na summitu glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

Među trideset čelnika zemalja članica bio je i hrvatski predsjednik. Milanovića je bilo lako uočiti jer jedini nije nosio masku. Ostali su masku skidali tek za zajedničko fotografiranje.

Biden poslao ohrabrujuću poruku Europi

Nakon što je Milanović najavio bojkot zajedničke deklaracije, zbog nespominjanja Daytonskog sporazuma i konstitutivnih naroda u dijelu dokumenta o Bosni i Hercegovini, pronađeno je kompromisno rješenje. "Jučer me nazvao Stoltenberg i riješili smo…", tako je to opisao Milanović. "Trebalo je šest dana dok nismo uspjeli isposlovati da se u završnu deklaraciju u pasusu o BiH uopće spomene Daytonski mirovni sporazum. To je mala stvar za ovaj samit, vrlo marginalna, fusnota, ali za nas je to 'bigfoot'", kazao je Milanović.

Za ministra Gordana Grlić Radmana nije to uspjeh Milanovića, s kojim je odbio ići u Bruxelles. Na dokumentu je, kaže, radila neformalna skupina od svibnja, i sporni dio je promijenjen.

Više jedinstva pokazale su članice NATO-a. Američki predsjednik Joe Biden Europljanima je poslao poruku da je SAD uz njih, kao i da i dalje stoji sveta obveza za sve članice, da je napad na jednoga napad je na sve njih.