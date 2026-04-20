Šešelj 'zagrmio' na političarku iz seks afere, ona se pravda: 'Imam svoje dostojanstvo'

Bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković gostovala je nedavno u jednoj televizijskoj emisiji u Srbiji, a s njom je u studiju bio i ratni zločinac Vojislav Šešelj. U jednom trenutku izbila je svađa između njih dvoje zbog eksplicitnih snimki koje posljednjih mjeseci tresu Crnu Goru.

"Nemam problema sjesti s bilo kim, pa ni s onim koji me ne podržavaju. U emisiji sam htjela braniti svoje stavove, nisam htjela vrijeđati", rekla je Pajković za 24sata. Kaže kako nije znala da će u studiju biti Šešelj. Iako objašnjava da ne može diktirati politiku nekog medija dodaje da bi ipak bilo bolje da je znala jer bi se pripremila.

"Kada je upotrijebio ružne riječi htjela sam ustati je l' imam svoje dostojanstvo i ne želim da me netko vrijeđa, ali sam iz poštovanja prema medijskoj kući ostala u studiju. Mislim da su dvije žene bile dominantnije od bilo kojeg muškarca", kaže Pajković.

Jurila kod frizera

Skandal s bivšom državnom tajnicom eskalirao je kad su u javnost procurile njezine eksplicitne snimke i fotografije. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama. Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore.

Nedavno je privedena jer je na autocesti vozila 202 kilometra na sat. Tada je rekla za 24 sata da je jurila jer je išla kod frizera. Nisu joj još vratili auto pa je, kaže, kupila vespu. Pajković je ranije osnovala i stranku Europskog koraka slobode te tvrdi da ima ogromnu podršku.

Otkrila je i da planira put u Hrvatsku. Odazvat će se u emisiju u koje će ju zvati. U kontaktu je s ženama koje su bile žrtve nasilja.

