Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je iznio zastrašujuću prijetnju. Ovoga je puta poručio da će do kraja godine rasporediti hipersonične projektile Sarmat, zbog napetosti s NATO-om. Ranije je najavio kako će do ovoga ponedjeljka aktivirati svoj hipersonični nuklearni raketni sustav Prometej, piše The Sun.

Inače, projektil poznat i pod imenom Sotona 2 može letjeti 17.700 kilometara, nositi 15 bojevih glava s potencijalom razaranja teritorija veličine Velike Britanije. Putin je ranije poručio da će Sarmat "natjerati one koji pokušavaju zaprijetiti Rusiji da dvaput razmisle". Sad je, pak, poručio da je uspješno testiranje ovih raketa "velik i značajan događaj" za rusku obrambenu industriju.

"Projektil može probiti svu modernu proturaketnu obranu. Ovakvoga nema nigdje na svijetu i neće ga biti još dugo", poručio je ruski vladar, dodavši da neće oklijevati proširiti "specijalnu vojnu operaciju" i na sve zemlje koje prkose Rusiji, misleći pritom na države nastale raspadom SSSR-a, za koje je ranije ustvrdio kako je riječ o "povijesnoj Rusiji".

Prijetnje i iz tuđih usta

Voditelj Povjerenstva za obranu državnog suvereniteta, Andrej Klimov optužio je NATO za sudjelovanje u "izravnoj agresiji" na Rusiju, dodavši da se njegova zemlja ima pravo braniti. Posebno je kritizirao potez Litve koja je zabranila prolazak ruske robe kroz svoj teritorij do Kalinjingrada. Time je, poručio je, Litva prekršila sporazum između Rusije i Europske unije, potpisan prije 20 godina.

Putinov saveznik, umirovljeni general Jevgenij Bužinski zaprijetio je nuklearnim napadom na Veliku Britaniju, što nije prva takva prijetnja upućena iz Moskve, te dodao da se NATO "igra vatrom". Bužinski se obrušio na novog glavnog zapovjednika britanske vojske, Sira Patricka Sandersa koji je uputio poziv svojim vojnicima da se pripreme za borbu protiv Rusa i Treći svjetski rat.

“On ne razumije da će kao rezultat Trećeg svjetskog rata Britanija fizički prestati postojati”, zaprijetio je Bužinski.

Usamljeni na Baltiku

Inače, Putin je u travnju i "fizički" zaprijetio NATO-u organizacijom velikih mornaričkih vježbi u Baltičkom moru, gdje je poslao 60 ratnih brodova, 40 borbenih aviona i 2000 drugih naoružanih jedinica.

Pritom ne treba zaboraviti da su Švedska i Finska nešto kasnije poslale svoje zahtjeve za članstvom u NATO-u. Ako Turska popusti u svojoj blokadi izglasavanja njihova članstva, Rusija će ostati jedina zemlja na Baltiku koja nije u NATO savezu.