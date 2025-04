Putin komentirao napad na ukrajinski Sumi: 'To je bila kazna'

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvoreno je priznao da Rusija cilja civilne lokacije u Ukrajini, tvrdeći da se tamo skrivaju ukrajinski vojnici i infrastruktura, piše Meduza.

U razgovoru za državnu televiziju, Putin je spomenuo zračni napad na Kongresni centar Sveučilišta u Sumiju, u kojem je poginulo najmanje 35 osoba, a ranjeno više od 125 civila.

Putin je rekao da je napad u Sumiju 13. travnja bio usmjeren prema ukrajinskim vojnicima koji su primali nagrade za sudjelovanje u upadu u Kursk, nazivajući ih "zločincima" koji su zaslužili "odmazdu". Iako je priznao da je Kongresni centar civilna lokacija, tvrdi da ga kijevski režim koristi za vojne svrhe:

"Je li to civilni objekt? Jest. Ali tamo su dodjeljivane nagrade onima koji su počinili zločine u Kurskoj oblasti – i pripadnicima ukrajinske vojske i nacionalistima. To su pojedinci koje smatramo zločincima i koji su zaslužili odmazdu za svoje postupke u pograničnom području, uključujući Kursk. I dobili su je. Taj napad izveden je upravo da ih se kazni. Ali je li to civilni objekt ili ne? Režim u Kijevu koristi te civilne objekte.”

Komentirao napade u Odesi

Putin je također govorio o ruskim napadima u Odesi, tvrdeći da su ukrajinske vlasti i njihovi strani saveznici koristili poljoprivrednu infrastrukturu za razvoj raketne tehnologije. U istom intervjuu dotaknuo se i napada na restoran u Krivom Rogu, gdje su se, kako tvrdi, "okupljali ratni zločinci" – iako je u tom napadu poginulo najmanje 20 civila.

Ruski predsjednik nastavlja opravdavati napade na civilne objekte u Ukrajini, naglašavajući da se iza njih često kriju vojni ciljevi.

Njegove izjave izazivaju zabrinutost međunarodne zajednice, posebno jer sve više dokaza ukazuje na stradavanje nevinih civila tijekom ruskih napada u urbanim sredinama poput Sumija, Odese i Krivog Roga.

