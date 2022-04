Najveći svjetski privatni trgovac naftom, nizozemski Vitol Group, prestat će trgovati ruskom sirovom naftom i derivatima do kraja godine. Uz to, neće više pokretati nove transakcije navedene robe iz Rusije, rekao je za CNN izvor upućen u zbivanja u kompaniji.

Ranije je Bloomberg otkrio kako Vitol Group raskida sve trgovinske veze s Rusijom, no iz kompanije to nisu htjeli komentirati. Doduše, nije Vitol jedina kompanija koja je od početka rata u Ukrajini prestala kupovati rusku naftu. Još ranije svoje su ventile zavrnuli ili to planiraju do kraja ove godine Shell, TotalEnergies i Neste. Uz to, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija najavili su zabranu uvoza ruske nafte.

Srušena cijena ruske nafte

Zahvaljujući tome, referentna ruska nafta tipa Ural se na svjetskim tržištima prodaje po dosta nižim cijenama. Trenutno je 34 dolara jeftinija od nafte tipa Brent. Međunarodna energetska agencija procijenila je u srijedu da će zalihe ruske nafte u travnju pasti za 1,5 milijuna barela dnevno, a od svibnja bi mogle pasti za čak tri milijuna barela dnevno, kako će kupci nastaviti tražiti druge proizvođače nafte.

"Dok su neki kupci, ponajviše u Aziji, povećali kupnju ruskih barela s oštro sniženim cijenama, tradicionalni kupci smanjuju. Za sada nema znakova povećanja izvoza u Kinu", poručuju iz agencije.

Naftni embargo u EU-u

S druge strane, prihodi Vitol Groupa su se lani udvostručili na čak 279 milijardi dolara, zbog jačanja globalne potražnje za naftom nakon blokade gospodarstava zbog pandemije. Tvrtka je prošle godine 7,6 milijuna barela sirove nafte i drugih naftnih derivata dnevno, što je znatno više od 4,7 milijuna barela s kojima je trgovala Rusija. U Europu je otišlo 2,4 milijuna barela ruske nafte.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošloga je tjedna poručila kako u okviru novog paketa sankcija Rusiji razmatra i naftni embargo. To bi moglo povećati cijene nafte na globalnom tržištu, jer se kupci bore namiriti naftne zalihe iz drugih izvora. Naime, Rusija je drugi najveći izvoznik nafte s 14 posto udjela. Kako bi spriječili inflaciju i dostizanje rekordnih cijena barela Brent nafte, članice Međunarodne energetske agencije i SAD trebale bi koordinirano na tržište pustiti 240 milijuna barela nafte.

Situaciju u Ukrajini uživo pratite OVDJE.