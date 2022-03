Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko nalazi se na tajnoj lokaciji u Ukrajini. Za N1 je progovorio o situaciji u zemlji, odgovoru Zapada na rusku agresiju te prijetnju nuklearnim, ali i kemijskim oružjem. Istaknuo je da mu je drago što može razgovarati s Hrvatskom.

"Postavlja se puno pitanja na koji način može završiti ovaj rat. Ja tvrdim da će rat završiti onda kad budemo izbacili zadnjeg ruskog vojnika s područja Ukrajine. Čovjek s punom sviješću krajem veljače je malo mogao vjerovati da je Putin toliko neodgovoran i da može napasti liniju od tri tisuće kilometara Ukrajine. Malo sam vidio stručnjaka koji su tvrdili da su tako mislili i zato je za nas bilo očigledno da Putin mora otvoriti rat u privremeno okupiranim teritorijima. Putin može u drugoj fazi voditi u administrativnim područjima tih pokrajina, ali malo tko sa zdravim razumom je mogao pomisliti da će on s bjeloruske fronte otvoriti rat, blokirati Crno more i da će žrtve agresije postati Odesa, Herson, Mikolajiv. Zdravi razum to nije mogao pojmiti”, poručio je Juščenko.

'Koliko dugo Europa može izdržati?'

Na pitanje koliko dugo Ukrajina može izdržati, Juščenko je upitao koliko dugo Europa može izdržati? Pohvalio je međunarodnu solidarnost te istaknuo da protiv Rusije radi cijeli svijet.

“To je ispit za bilo koju naciju, ali Ukrajina je danas jedinstvena i u tom svom jedinstvu se bori s neprijateljem, to je ono što najviše zaustavlja. Očigledno danas imamo takvu međunarodnu solidarnost, koja nije postojala ni prije 10 ni prije 20 godina. Ispravno bi bilo tumačiti da danas protiv Rusije radi cijeli svijet, jer je to ideal fašizma koji se pojavio u 21. stoljeću. Bitno je da danas jedni druge razumijemo i podržavamo i da imamo solidarnost u raznim područjima. Ukrajinu je napustilo skoro četiri milijuna izbjeglica i sve te ljude otvorenog srca, tako humano dočekuje cijela Europa i cijeli svijet. To je jedna jako dobra pouka za sve nas”, rekao je bivši ukrajinski predsjednik.

Smatra da Europa u ovom trenutku proživljava lekcije i da bi nakon rata trebala razmišljati o sigurnosti. “Danas razmišljamo o nuklearnim, biološkim, kemijskim prijetnjama. Prije deset godina nismo o tome razmišljali, mislili smo da smo humanisti i da za 10 godina nećemo imati takvih osoba. Očigledno sada na redu stoji ekonomski plan, ne samo kako izgraditi odnose s Ukrajinom i kako formirati ekonomski prostor koji bi bio najbolji za mobilizaciju europskih vlada. Mislim da će globalna sigurnosna politika zahtijevati veliku reviziju. Teško nam je gledati kako član Vijeća sigurnosti, Rusija, vodi svoju politiku i ima pravo veta na sve mirotvorne inicijative. Svi mi razumijemo da, ako ne bude revizije takvog ključnog sigurnosnog instituta, onda se on približava reputaciji koji je cijeli vijek imala Liga nacija. Ja sam siguran da će Europa i svijet, čim mi pobijedimo, pristupiti tome”, rekao je Juščenko.

'Ruski narod je jednako bolestan kao i Putin'

Za vrijeme svog predsjedničkog mandata, prije petnaestak godina, Juščenko se sastajao s Putinom. Rekao je da ga više ne poznaje i komentirao njegove navode o “demilitarizaciji i denacifikaciji Ukrajine”.

“Mi danas vodimo 25. rat s Rusijom. Samo u prošlom stoljeću smo šest puta proglašavali neovisnost. Pet puta smo gubili, a imali smo jedan jedini razlog, ruska okupacija. To je kao da se predajemo na milost bezumnog Putina. Očito je da to neće prihvatiti nitko. Kad govorimo o denacifikaciji, očito je da je Putin problem za cijeli svijet. Ruski narod je jednako bolestan kao i Putin, jer ako veliki broj Rusa glasa za to da se može ratovati protiv Europe, to je veliki problem. Ja razumijem da postoji šačica odanih, razumnih ljudi, ali moramo govoriti da je život u 21. stoljeću pokraj takvih ljudi jedan ispit za sve nas.

'Putin danas? Ja ne poznajem tog čovjeka'

Ja sam se puno puta našao s Putinom i imali smo ne tako jednostavna vremena. Kad sam trebao letjeti zajedno s drugim predsjednicima u Gruziju, braniti Gruziju, proživljavali smo plinsku blokadu Gruzije. Imali smo različite faze odnosa s Putinom, ali rekao bih iskreno da osoba koja danas nastupa na stadionu Lužnjiki, nastupa na ruskoj televiziji i opet objašnjava zašto je napao Ukrajinu, ja zapravo ne poznajem tog čovjeka. Takav čovjek je za mene slab, lišen pameti, razuma, još manje ima odgovornosti. Drugim riječima, on je donio Rusiji sve te probleme, stavio je te probleme u jedan koš i oni onemogućavaju postojanje Rusije u onom obliku u kojem postoji sada”, istaknuo je Juščenko.

'Putinu će biti teško naći oficire za pokretanje nuklearne rakete'

Zabrinut je i zbog Putinove prijetnje nuklearnim naoružanjem. “Kada govorimo i imamo posla s neodgovornom osobom, koja nema granica, naravno, od njega se može očekivati jako puno problema, koji zdravorazumska osoba ne može niti zamisliti. Ali, mislim da sadašnja politika, počevši od SAD-a, a ja ću iskreno reći da mi se sviđa liderstvo koje pokazuje, jer je važno da u svijetu postoji inicijativa o tome kako procjenjujemo današnju sigurnosnu situaciju, da ne bi dali metastazama rata da se prošire na cijeli organizam. Danas je jako bitna vojno-tehnička suradnja. Zašto je tako velika pomoć Ukrajini? Jer je to nacija koja se bori sa zlom, to je jedno zlo s puno lica. Meni se sviđa kad je svijet počeo govoriti da je ukrajinska borba njihova borba i kad govorimo o tome što očekivati nakon ovih summita. Ugrubo bih rekao da je moje srce mirno, Ukrajinu neće ostaviti, mi ćemo uspjeti pobijediti taj ruski fašizam. Mi ćemo pobijediti i samo hipotetski se može govoriti o tome da taj nezdravi um može dati naredbu za korištenje biološkog nuklearnog oružja. Ja sam siguran i ostajem i danas siguran da je teško Putinu naći tri četiri oficira višeg ranga, koji bi dali ključ za pokretanje nuklearne rakete na Ukrajinu, jer je to sasvim suludo. Odatle potječe moj optimizam”, istaknuo je.

'Znam tko me otrovao'

Juščenko je međunarodnoj javnosti postao poznat nakon trovanja u predsjedničkoj kampanji. Tada je Zapad po prvi puta shvatio načine na koje se Kremlj rješava političkih protivnika u zemlji i svijetu.

“Ta država u kojoj je lider KGB, zemlja koja radi u režimu međunarodnog terora, počevši od violinista i desetaka drugih političara koji su bili otrovani i ubijeni, sve to postaje obično. Ja dobro znam tko je to napravio i ja sam siguran da će doći vrijeme kad će o tome, putem poštenog pravosuđa, saznati cijeli svijet i taj zločin će dodati popisu zločina koji je napravila ta ruska vlada i država. A danas govorimo o tome najvrijednijem u eri 2000.-ih godina. Na istoku Europe, ne iz slobode, diglo se nekoliko nacija. Putin je shvatio da je najstrašnija riječ u vojnom rječniku riječ Majdan, jer je to definicija koja znači smrt Putinu i njegovom režimu i bez sumnje, dovest će Rusiju u doba velikih promjena”, rekao je Juščenko.

Dodao je da je u 30 godina neovisnosti, još od raspada SSSR-a, Ukrajina prošla nevjerojatan put. “Cijela obitelj je na bojišnici, svi političari su u jednoj liniji, na jednoj fronti i mislim da je to za Putina bilo iznenađujuće, jer nije mislio da će se susresti s 40 milijuna Ukrajinaca i još 27 milijuna koji žive izvan Ukrajine”, zaključio je bivši ukrajinski predsjednik.

