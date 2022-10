Veliki požar u subotu ujutro zahvatio je Krimski mostt koji povezuje Krim sa Rusijom, javljaju svjetski mediji, a društvene mreže prepune su fotografija i snimki mosta u plamenu.

Na tim fotografijama vide se željeznički vagoni u plamenu, a dio cestovnog mosta pao je u vodu.

Simbol ruske okupacije Krima

Ovaj je most važan infrastrukturalan pravac, ali i simbol ruske okupacije Krima. Izgradnja mosta koštala je milijarde dolara nakon što je Rusija 2014. godine zauzela Krim, a taj je most bio jedna od glavnih meta Ukrajine. No, vojska nije imala tradicionalno oružje koje bi most mogla pogoditi izdaleka.

Posljednjih mjeseci Rusija je rasporedila protuzračnu obranu u pokušaju da se zaštiti od eventualnih ruskih napada. Prema najnovijim informacijama most bi se uslijed požara mogao urušiti.

Rusi pak tvrde da se na mostu zapalio rezervoar za gorivo. "Prema preliminarnim informacijama, gori rezervoar za gorivo. Plovni lukovi nisu oštećeni. Prerano je govoriti o uzrocima i posljedicama. Radovi na gašenju požara su u tijeku" - napisao je savjetnik šefa uprave krimske oblasti Oleg Krjučkov na kanalu Telegram.

Promet preko mosta je obustavljen, a osoblje ruskog ministarstva za hitne situacije i službe za ceste je na terenu. Nepotvrđeni izvještaju govore da je most pogođen projektilom, a drugi pišu da je eksplozija rezultat akcije ukrajinskih boraca. No, što se zaista dogodilo još se točno ne zna.