U noći nakon Putinovog rođendana Krimski most, poveznica okupiranog teritorija s Rusijom je u plamenu. Gore vagoni, urušava se konstrukcija, a Rusi službeno kažu kako gori spremnik s gorivom.

No, ovaj je most od početka rata bio jedna od ključnih meta ukrajinske vojske. Što se točno dogodilo, ostaje vidjeti.

Promet je obustavljen na cestovnom i željezničkom mostu, otvorenom 2018. kako bi spojio Krim na rusku prijevoznu mrežu. "Gori spremnik s gorivom na jednom od dijelova Krimskog mosta. Lukovi nisu oštećeni", objavila je RIA, citiravši pokrajinskog dužnosnika, no nije navela uzrok.

Agencija Reuters prenijela je izvješća ukrajinskih medija koji tvrde da se na mostu dogodila eksplozija u otprilike 6 sati ujutro, a na snimkama objavljenim na Twitteru vidi se kako gore brojni vagoni s gorivom na željezničkom dijelu mosta, dok je dio cestovnog mosta teško oštećen.

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je Kerčki most 2018. nakon što je Rusija anektirala Krim 2014., koji je ranije bio pod upravom Ukrajine, što je dovelo do uvođenja sankcija i pogoršanja odnosa sa zapadom. Rusija je u rujnu najavila aneksiju pokrajina Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja nakon što je održala referendume, za koje Kijev i zapad smatraju da nisu nelegitimni i da su održani pod prijetnjom.

Megaprojekt od 3,5 milijardi dolara

Rusija je uvaj megaprojekt uložila 3,5 milijardi dolara, a izgradnja je trajala dvije godine i 3 mjeseca. Most je dug 19 kilometara te je najduži most takvog tipa u Europi. Na ceremoniji otvaranja ruski predsjednik Vladimir Putin vozio je kamion te je kazao kako je ovo povijesni događaj te kako su generacije sanjale da sagrade ovaj most.

"Čudo se dogodilo", kazao je tada Putin, a danas je most u plamenu.