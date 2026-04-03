Talijanski biser ponovno uvodi ulaznice za jednodnevne posjete: Ovo će biti jedina iznimka

Venecija je u petak nastavila naplaćivati ulaznicu od 10 eura za jednodnevni posjet gradu, javlja njemačka agencija dpa.

Za ukupno 60 datuma do kraja srpnja, jednodnevni turisti će i ove godine morati platiti ulaznicu kako bi posjetili talijanski grad.

Cijena za one koji je rezerviraju najmanje tri dana unaprijed iznosi pet eura, a od plaćanja ulaznice su izuzeti gosti koji će prenoćiti u gradu, no svejedno moraju platiti porez za turiste za svaku noć koju tamo provedu.

Kontroverzan projekt, koji je prvotno bio samo pokusni, sada ulazi u treću godinu te se proširio s prvotnih 29 dana u ljetnoj sezoni 2024.

Prošle godine se registriralo preko 720.000 dnevnih posjetitelja, što je gradu donijelo prihod od 5,4 milijun eura.

Međutim, mnogi su izbjegli plaćanje ulaznice, a provjere su dosad bile ograničene.

Svrha prikupljenog novca je da pomogne u boljem upravljanju masovnim turizmom u gradu, poznatom diljem svijeta po svojim kanalima i palačama, Trgu svetog Marka i mostu Rialto.

Kritičari tvrde da ulaznica malo koga obeshrabruje od dolaska u Veneciju koja je ionako skupa.

Oko 50.000 ljudi i dalje žive u povijesnom centru grada, što je manje od broja kreveta u gradskim hotelima.

