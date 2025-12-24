Gdje je Jaka? Više od 600 ljudi ga traži, poduzetnik nudi ogromnu nagradu za informacije: 'Njegova obitelj pati'

Više od 600 ljudi i pripadnika raznih službi u Sloveniji traga za nestalim Jakom Muhedinovićem kojem se svaki trag izgubio krajem studenog.

Policija, potražni psi, vatrogasci, speleolozi, ronioci, dronovi pa čak i vojska češljaju teren tražeći tragove koji bi ih mogli odvesti do mladića koji je nestao usred noći dok se vraćao kući.

Njegova obitelj je očajna, a sada im je jedan celjski poduzetnik odlučio pomoći ponudivši novčanu nagradu za informacije o 24-godišnjaku.

Vanja Četković, koji je i privatno povezan s nestalim mladićem, nudi 30.000 eura u nadi da će tragovi otkriti što se dogodilo Jaki. Iako je policija potvrdila da ne sumnja na zločin, celjski poduzetnik ne isključuje tu mogućnost, piše 24 Ur.

"Kada vidite da potraga dođe do slijepe ulice i kada nema rezultata... Njegova obitelj pati. Trpe i mještani koji sve promatraju i osjećaju se bespomoćno. U sebi osjetite poziv da sami nešto učinite", ispričao je Četković.

Nestao na povratku kući

Policija je potvrdila da se Jaka vraćao kući taksijem oko jedan sat ujutro 29. studenog. Tri kilometra prije odredišta, odlučio je put nastaviti pješke. Taksi ga je ostavio kod kapelice, a posljednji put je viđen 300 metara dalje.

Njegova obitelj očajnički traga za njim. Prošlog vikenda organizirali su opsežnu potragu u koju se uključilo više od 200 ljudi.

Nestali Jaka je trener odbojke njegove najstarije kćeri. U jednoj od svojih objava, poduzetnik je naveo da mladić nije samo ime u policijskom izvješću, nego stup na kojem su počivale nade brojne djece.

"Moja mlađa kći također pohađa isti odbojkaški klub, a i djevojčice kod kuće su uplašene i tužne što više nemaju svog trenera. Čak i Celje zna ovog mladića kao zlatnog dečka, sportaša i nekoga tko pomaže osobama s invaliditetom“, dodao je.

Njegov nestanak digao je na noge Sloveniju. Facebook stranica "Gdje je Jaka" ima gotovo pet tisuća članova.

