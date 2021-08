Prošlog tjedna nekoliko događaja u SAD-u poljuljalo je povjerenje da je cijepljenje rješenje za izlazak iz pandemije, no kada se malo zagrebe ispod površine dolazi se do zaključka da se trenutni problem nalazi u onima koji se nisu cijepili.

Američki Centar za kontrolu bolesti i prevenciju izmijenio je svoje preporuke te svima, bez obzira jesu li cijepljeni ili ne, savjetovao nošenje maski na mjestima gdje se nalazi mnogo ljudi. S druge strane, analiza žarišta u Provincetownu u Massachusettsu otkrila je da je čak tri četvrtine zaraženih ondje pokupilo virus iako su bili cijepljeni, piše Vox. Kako se broj zaraženih u SAD-u povećava, mnogi su zaključili kako su baš cijepljeni "glavni motor" za širenje virusa.

Problem je u necijepljenima

No, dokazi jasno pokazuju: problem je u necijepljenima. Uz više cijepljenih, trenutni porast ne bi bio tako velik, a zasigurno ne bi vodio do razina hospitalizacija i broja smrti koje se sada bilježe u SAD-u.

Na necijepljene još uvijek otpada velika većina slučajeva zaraze, hospitalizacija i smrti. Oni čine više od 94 posto zabilježenih slučajeva u državama SAD-a za koje su dostupni podaci, pokazalo je prošlotjedno istraživanje Kaiser Family Foundation. U istom ili još većem postotku necijepljeni su hospitalizirani ili umrli.

Što se zaista dogodilo u Provincetownu?

Što se zaista dogodilo u Provincetownu? Na naslovnicama američkih medija isticalo se da je tri četvrtine zaraženih bilo cijepljeno. No, od više od 900 zabilježenih slučajeva zaraze, samo sedam pacijenata je završilo u bolnici, a nitko nije umro. Da se to dogodilo prošle godine, kada nije bilo cjepiva, prema statistici, otprilike 90 ljudi bi završilo u bolnici, a oko devet bi umrlo.

"Podaci potvrđuju obećanje da cjepiva masovno sprječavaju teža oboljenja, hospitalizacije i smrti", kaže Monica Gandhi, liječnica specijalizirana za zarazne bolesti s Kalifornijskog sveučilišta i dodaje da to glavna poruka koju je ona iščitala iz "slučaja Provincetown". Dolazi se do zaključka da kada bi svako žarište bilo kao u tom američkog gradu, koronavirus nam ne bi pravio velike probleme jer bi se malo ljudi teško razboljelo, kao kod gripe ili prehlade, a velika većina bi imala blage ili nikakve simptome.

Zaraza kod cijepljenih

Znanstvenici još uvijek ne znaju dovoljno o zarazi kod cijepljenih ljudi. Još nije poznato kolika je vjerojatnost da se cijepljena osoba zarazi i prenese virus na drugoga. Nije poznato niti koliko će cijepljenih osoba razviti tzv. dugi Covid i patiti od dugoročnih efekata bolesti koji mogu biti vrlo neugodni. Još nema niti dovoljno podataka o ulozi delta soja, koji se širi brže od ranijih varijanti i bolje može izbjeći imunološki sustav. Budući sojevi tu stvar mogu zakomplicirati još i više.

No, cjepiva su vrlo učinkovita. Dokazi pokazuju da ona smanjuju stopu prijenosa virusa, bila to delta varijanta ili neka druga. Čak i kada se cijepljena osoba zarazi, šansa da će završiti u bolnici ili umrijeti gotovo je ravna nuli. Stručnjaci kažu da u velikoj većini slučajeva kod zaraženih cijepljenih gotovo da i neće biti simptoma.

Pfizer je 90 posto učinkovit protiv hospitalizacije i smrti

Analiza podataka iz SAD-a, Velike Britanije, Kanade i Izraela pokazuje da je cjepivo Pfizer/BioNTech više od 90 posto učinkovit protiv hospitalizacije i smrti, čak i kada se gleda delta soj. Američki CDC je izračunao da necijepljeni imaju osam puta veću šansu da se zaraze i imaju simptome bolesti, 25 veću šansu da budu hospitalizirani, a 24 puta veću šansu da preminu, u usporedbi s onima koji su cijepljeni.

U Virginiji 99 posto slučajeva i 98 posto hospitalizacija ove godine bilo je među onima koji nisu potpuno cijepljeni, a slični podaci su i u ostalim američkim državama za koje postoje podaci. "Zaključak ih svih tih dokaza je da su slučajevi zaraze među cijepljenima ekstremno rijetki", kaže Jen Kates, direktorica u Kaiser Family Foundation te dodaje kako ti slučajevi sigurno nisu "motor" novih zaraza.

Velika je mogućnost i da cjepiva smanjuju stopu širenja virusa i to, najvjerojatnije, vrlo bitno. "Cijepljeni vrlo, vrlo, vrlo moguće imaju manju šansu za širenje virusa nego necijepljeni", kaže dekan Brown University School of Public Health Ashish Jha. Znači, cijepljeni se teže zaražavaju, a manja je mogućnost i da šire virus.

No, još nije točno poznato koliko cjepiva smanjuju rizik od širenja virusa. Prije studije "slučaja Provincetown" stručnjaci su vjerovali da je mala, ili gotovo nikakva, šansa da cijepljeni šire virus. Taj slučaj ih je demantirao jer je 74 posto zabilježenih slučajeva među cijepljenima. Tako veliki udio dovodi do zaključka da je gotovo sigurno dio prijenosa bio među cijepljenima.

Kako je došlo do zaraze u Provincetownu?

Treba reći i da okolnosti u kojima se dogodio Provincetown nisu bile uobičajene. Zaraza se proširila tijekom slavlja američkog Dana neovisnosti kada su se održavale velike svečanosti na kojima je bilo mnogo ljudi, s prepunim barovima i restoranima i bez održavanja fizičke distance. Rijetko će se ljudi naći u takvim istim uvjetima tijekom svog uobičajenog odlaska u trgovinu, kafić ili restoran, u kino ili kazalište.

Ono što je više zabrinulo znanstvenike u vezi zaraze u Provincetownu je što, među testiranima, oni zaraženi cijepljeni su u nosu imali istu razinu virusa kao i zaraženi necijepljeni. Američki državni dužnosnici su to navodili kao opravdanje za preporuke o nošenju maski jer im je to bio dokaz da delta soj može biti toliko potentan da ga šire i cijepljeni.

Što bi se dogodilo da su svi cijepljeni?

Stručnjaci navode nekoliko razloga zašto niti ova činjenica ne bi trebala biti toliko zabrinjavajuća. Vrlo mali broj cijepljenih, u odnosu na necijepljenje, se zarazi na događajima na kojima ima mnogo ljudi i budu označeni kao događaji na kojima se proširila zaraza. Druga stvar je što se u ovom istraživanju virus detektirao u nosu. No, moguće je da bi drugačije rezultate dobili da se mjerila razina virusa u plućima jer bi odgovor imunološkog sustava kod cijepljene osobe mogao "zaustaviti" virus prije nego se proširi tijelom. To bi smanjilo i mogućnost takve osobe da zarazi druge jer ako ima manje virusa u plućima tada pada i mogućnost da ga širi kada ga izdiše iz usta ili govori ili se smije.

Treće, još nije poznato je li taj virus detektiran u nosu stvarna prijetnja. Moguće je da je taj virus kod cijepljenih bitno oslabio zbog imunološkog odgovora tijela. Ako je to tako, onda se neće širiti tako lako ili se čovjek neće lako razboljeti.

Zasad je najveća mogućnost da cijepljeni mogu širiti virus, vjerojatnije više s delta sojem nego s ranijim varijantama, no sigurno ne kao što ga šire necijepljeni. Ono što je sigurno: da su svi cijepljeni onda se ne bi morali niti brinuti koliko se virus širi među onima koji su dobili svoje doze. Recimo da se svi cijepe, ali cjepiva ne smanjuju stopu širenja. Tada bi imali situaciju kao u Provincetown - bilo bi zaraženih, samo nekoliko ljudi bi se razboljelo i to lakše. No, zbog cjepiva, gotovo nitko ne bi završio u bolnici ili ne bi umrlo.